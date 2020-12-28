SON DAKİKA
İSİZLİK, YAŞLILIK VE ENGELLİ MAAŞINA DA ZAM GELDİ!
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 28 Aralık 2020 12:17

7 Suriyeli'ye IŞİD gözaltısı!

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü IŞİD üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, kentte bulunan 7 Suriye uyruklunun örgüt üyesi olduğu belirlendi.

7 Suriyeli'ye IŞİD gözaltısı!
A+ A-

Şüphelilerin yaşadığı 5 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda M.A., O.A., M.M., A.A., A.T., M.C.M. ve A.A. gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, dijital materyallere el koyuldu. Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

 

operasyon , ışid , kayseri , gözaltı , suriyeli , deaş , suriyeliler
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM