7 Suriyeli'ye IŞİD gözaltısı!

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Şüphelilerin yaşadığı 5 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda M.A., O.A., M.M., A.A., A.T., M.C.M. ve A.A. gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, dijital materyallere el koyuldu. Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol