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7,5 milyar TL'lik yasa dışı bahis ve kumar operasyonu

7,5 milyar TL'lik yasa dışı bahis ve kumar operasyonu
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Yasa dışı bahis ve çevrim içi dolandırıcılık operasyonlarıyla ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2 bin 880 operasyonda, 67 bin 493 siteye erişimin engellendiğini söyledi.

Çevrim içi yasa dışı bahis ve dolandırıcılık ile bilişim suçlarına ilişkin operasyonlar hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siber vatanda yasa dışı bahis ve çevrim içi dolandırıcılık suçlarına karşı durmadan mücadele ettiklerini belirtti.

7 milyar 519 milyon 155 lira para ve mal varlığına el konuldu

Yerlikaya, "Çevrim içi yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılık ile bilişim suçlarına yönelik 2 bin 880 operasyon yapıldı. 7 milyar 519 milyon 155 bin Türk lirası para ve mal varlığına el konuldu. 67 bin 493 siteye erişim engellendi." ifadelerini kullandı.

Çevrim içi yasa dışı bahis suçlarına yönelik 4 Haziran 2023-25 Eylül 2024 tarihleri arasında 453 operasyon düzenlendiğini ve operasyonların 81'inin planlı ve projeli olduğunu belirten Yerlikaya, "Bu operasyonlar sonucu 2 bin 950 şahıs gözaltına alındı, 1070'i tutuklandı, 819'u hakkında adli kontrol kararı verildi. 5 milyar 49 milyon 483 bin lira para ve malvarlığına el konuldu. 27 bin 771 site erişime engellendi." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, çevrim içi dolandırıcılık ve bilişim suçları kapsamında 2 bin 427 operasyon gerçekleştirdiğini, bunların 363'ünün planlı ve projeli olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu operasyonlar sonucu, 6 bin 585 şahıs gözaltına alındı. 3 bin 311'i tutuklandı, 1206'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 milyar 469 milyon 672 bin lira para ve malvarlığına el konuldu. 39 bin 722 site erişime engellendi. Özellikle gençlerimizi çevrimiçi yasa dışı bahis ve kumar suçuna karşı korumak için topyekün bir mücadele gerekiyor. Hep birlikte bu mücadeleyi devam ettirelim."

Etiketler Yasa dışı bahis Yasa dışı kumar bahis kumar
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