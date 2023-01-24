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83 kaçak göçmen yakalandı

83 kaçak göçmen yakalandı
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Şanlıurfa'da, kaçak yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 83 göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyyübiye, Akçakale, Birecik ve Harran ilçelerinde yapılan yol kontrollerinde şüphe üzerine bazı sürücüleri durdurdu. Ekipler, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 83 göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmenlerin yasa dışı geçişlerini sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan, ismi açıklanmayan 2 şüpheli de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 

DHA

Etiketler şanlıurfa kaçak göçmen
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