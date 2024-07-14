90 bin camide sela okunacak

15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümü nedeniyle 90 bin camide saat 00.13'te sela okunacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla ülke genelinde düzenleyecekleri programlara ilişkin bilgi verdi.

15 Temmuz'un, "Allah'ın yardımı, milletin cesareti ve ferasetiyle kazanılan destansı bir zafer olduğunu" belirten Kondi, yıldönümü nedeniyle uygulanacak progamlar kapsamında "Ezanları Susturan Darbelerden Darbeleri Susturan Selalara" başlığıyla 81 il ve 922 ilçeye genelge gönderdiklerini aktardı.

Genelgede kapsamında, 90 bin camide, gençlik merkezlerinde, aile ve dini rehberlik bürolarında, gençlik ofislerinde, yaz Kuran kurslarında bulunan 2,5 milyondan fazla öğrenci ve veliye yönelik programların yapılacağını bildiren Kondi, "programlarla FETÖ yapılanmasını hatırlatmayı ve 15 Temmuz'a yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını" söyledi.

Kondi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"81 ilimiz ve 922 ilçemizdeki bütün camilerimizde 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te bütün camilerimizden sela okunacaktır. Milletimizi birliğimize, kardeşliğimize, ülkemize yönelik oynanan oyunlara farkındalık oluşturmak için yeniden bir dirilişe davet edeceğiz. Bununla birlikte şehir merkezlerindeki büyük camilerimizde, halkın geniş katılımıyla yapılan hatmi şeriflerin duası yapılacak ve Mevlid-i Şerif okunacak. Ayrıca şehitliklerde, Diyanet İşleri Başkanlığı organizesinde 'Şehitleri Anma Programı' gerçekleştirilecek. Bu program kapsamında da yine Kur'an-ı Kerimler okunacaktır, dualar yapılacak. Rabb'im bir daha bu millete karşı bu hain kalkışmalara girecek olanlara fırsat vermesin."

AA