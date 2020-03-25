  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 25 Mart 2020 16:56

90 yaşındaki yaşlı kadını gören polis bunu yaptı

Sivas'ta alışveriş yapmak için çıktığı sokakta yolunu kaybeden Seher K.'yi polis ekipleri evine bıraktı.

90 yaşındaki yaşlı kadını gören polis bunu yaptı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Sivas'taki olay saat 13.00 sıralarında Küçükminare Mahallesi Dikilitaş Caddesi'nde meydana geldi. Corona virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında 65 yaş ve üzeri kişilerin dışarıya çıkmaması kuralına rağmen Seher K., dışarıya çıktı. Seher K. (90) , bir süre sonra evine dönmek isterken yolunu kaybetti.

Kadını çarşıda görenler polise haber verdi. Evini kaybettiğini söyleyen Seher K., çevredeki esnaf tarafından tabureye oturtularak dinlendirildi. Olay yerine gelen polis, Seher K.'yı ekip aracına  bindirerek evine götürdü. 

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
polis , yaşlı kadın , sivas
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM