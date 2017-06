9.845 gündür oruç tutuyor

Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'nde market işleten 50 yaşındaki Osman Ay, gençlik yıllarında 155 kiloya ulaşınca 4.5 ayda yaklaşık 70 kilo verdi. Daha sonra oruç tutmaya başlayan, çevresinde 'Oruç tutan adam' olarak tanınan Osman Ay 9 bin 845 gündür oruç tuttuğunu söyledi.



Gölcük'te market işleten ve çevresinde de 'Oruç tutan adam' olarak tanınan Osman Ay, 9 bin 845 gündür oruç tuttuğunu söyledi. Gençlik yıllarında 155 kiloya kadar ulaşan, 4.5 ayda diyet yaparak 70 kilo veren Osman Ay kilo verdikten sonra oruç tutmaya karar verdi. Gençlik yıllarında çok kilolu olduğunu söyleyen Osman Ay, "Gençlik yıllarımda 155 kiloya kadar ulaşmıştım. 4.5 ayda yaklaşık 70 kilo verdim. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra 21 yaşından sonra oruç tutmaya başladım. Baktım ki sağlığım her geçen gün daha iyiye doğru gidiyor, her gün oruç tutmaya başladım. Şu anda 84 kiloyum. Her akşam iftardan sonra 70 dakika spor yapıyorum. Şu anda da ne kilo, ne de sağlık problemim yok. Oruç beni hiç zorlamıyor. Bünyem oruç tutmaya alıştı" dedi.







Orucun birçok faydası olduğunu söyleyen Osman Ay, "Oruç ayının manevi değerlerinin yanında fizyolojik ve psikolojik faydaları da var. Oruç bir detoks, insan vücudunu 1 ay boyunca zararlı atıklardan arındırarak şifa bulmasını sağlıyor. Oruç ayı merhamet, bereket, bolluk, yardımlaşma ayı. Oruç ibadet içerisinde en güzel ibadetlerden biridir. İnşallah Allah'ın mükafat vereceklerden biri olurum" diye konuştu.