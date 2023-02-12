ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye’ye üst düzey ziyaretler başladı. Dünya basınında çıkan haberlere göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, önümüzdeki hafta Türkiye’yi ziyaret edecek.

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde neredeyse yerle bir olan 10 ilimizde meydana gelen maddi manevi tahribatlar topyekün iyileştirilmeye çalışılırken, dış basına yansıyan haberlerde, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’in önümüzdeki hafta Türkiye’de ziyaretlerde bulunacağı belirtildi.

'DEPREMDEN ÖNCE PLANLANMIŞTI'

Middle East Eye'a konuşan Türkiye’den iki kaynağa göre, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, depremin vurduğu NATO müttefiki ile dayanışma göstermek için önümüzdeki hafta Türkiye'yi ziyaret edecek.

Kaynaklar, Blinken'in ziyaretinin depremden önce planlanmış olmasına rağmen, 30 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği afetten etkilenen milyonlarca kişiye yardım sağlama çabalarına katkı sağlamanın yollarına odaklanılacağını söyledi.

YENİ ELÇİLİK RESMEN AÇILACAK

Blinken'in ziyareti sırasında Ankara'da yeni inşa edilen ABD büyükelçiliğini resmen açması ve ABD'nin yardım çalışmalarını yerinde denetlemesi bekleniyor.

ABD’nin yardım ajansı USAID, geçen hafta Türkiye ve Suriye'ye 85 milyon dolarlık insani yardım açıklarken, 170 personel ve 12 köpekle beraber arama kurtarma ekipleri ve ekipmanları gönderdi. Pentagon ayrıca ABD Donanması'ndan George H.W. Bush gemisini Türkiye’ye demirledi.