Abdülhamid Han, Akdeniz'de sondaja başlıyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Akdeniz'deki Akseki-1 kuyusunda sondaja başlayacağını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dün görevinde birinci yılını dolduran Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Akdeniz'de yeni görevine başlayacağını duyurdu ve "Pruvası neta, dümeni viya, rüzgarı da kolayına olsun" dedi.

Türkiye Petrolleri'nin sosyal medya hesabından da konuya ilişkin yazılı açıklama geldi.

Paylaşımda, "Enerji filomuzun en güçlü üyesi Abdülhamid Han, Akseki-1'de. Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Akdeniz'deki yeni hedefi Akseki-1 kuyusunda sondaja başlıyor. Mavi Vatan'daki arama faaliyetlerimiz hız kesmeden devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

YUNANİSTAN BASININDA DA YANKILANDI

Abdülhamid Han'ın Akdeniz'deki yeni görevi Yunanistan medyasında da yankılandı.

Abdülhamid Han'ın Doğu Akdeniz'de sondaja çıktığını duyuran ERT News, Türkiye'nin yayınladığı Navtex'e göre direktifin 10 Ağustos'tan 6 Şubat'a kadar geçerli olacağını duyurdu ve bölgenin Yunanistan'a yakın olmasına rağmen Türk kıta sahanlığı içinde olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesini 'bölgesel bir güç' haline getirmek için Türkiye'nin araştırma kabiliyetlerini ve bilgi birikimini kullandığına dikkat çeken ERT News söz konusu hamlenin iki ülke arasındaki ilişkilerin yumuşadığı döneme denk geldiğine dikkat çekti.

KATHİMERİNİ KONUMUNU VE GÖREV YERİNİ PAYLAŞTI

Yunanistan'ın en büyük gazetelerinden biri olan Kathimerini, Abdülhamid Han Sondaj gemisinin konumunu paylaşıp ve görev yapacağı bölgeyi işaretlerken, "Türkiye yetki alanı içinde hareket ettiği için Atina endişeli değil. Yunanistan-Türkiye yakınlaşmasının bu hamleden etkilenmesi beklenmiyor" ifadesini kullandı.