Abdullah Kiğılı: ''AK Parti ile 50 yıl ileriye gittik''

İş adamı Abdullah Kiğılı, gündemde yer alan konular ve kendisi hakkında merak edilenlere ilişkin olarak Sabah yazarı Tuba Kalçık'a değerlendirmelere bulundu.

Kiğılı, Kalçık'ın "Rahmetli Turgut Özal ile yakın dostluğunuz da vardı" şeklindeki hatırlatması üzerine "Malatya'dan tanıyorum. Annesini, babasını da tanırdım. Hatta ilk eşi Ayhan Hanım mahalleden arkadaşımdı. Özal, Türkiye'nin önünü açan liderdir" dedi. Kiğılı, şunları söyledi:

"Ülkemizin ilk büyük büyümesini yaptı. Erdoğan da Türkiye'nin ikinci büyük hamlesine imza attı. AK Parti ile ülkemiz 50 yıl ileriye gitti. Erdoğan Beyoğlu İlçe Başkanı'yken ben ANAP'ın il başkan yardımcılığını yapıyordum. O zamandan beri tanıyorum; ahde vefası çok olan bir lider."

'Yüksek faiz ekonominin kanını emiyor'

Kiğılı, "Sıfırdan bugünlere gelmiş bir iş adamısınız. Nasıl başardınız bunu?" sorusu üzerine de şunları kaydetti:

"Öncellikle Allah'ın yardımıyla oldu. Çok da çalıştım. Kapalıçarşı'da çığırtkanlık yaparak başladım çalışmaya. Sokaktan geldim. Bugün 77 yaşındayım ve hâlâ işimin başındayım. Küçük yaşlarda sektöre girdim. Ama daha 32 yaşındayken bana 'Baba' diye hitap ederlerdi.

İnsanlar güvenirdi bana. Birleşmiş Markalar Derneği'ni kurdum. Mesela 2001 ekonomik krizini en az zararla atlamak için tüm sektörü bir araya getirdim. Ekonomi bitik vaziyetteydi. Faizler almış başını gitmişti. Anayasa kitapçığı fırlatıldığı için değil, yüksek faiz batırmıştı ekonomiyi."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yüksek faize karşıyım" şeklindeki açıklamaları hatırlatılan Kiğılı, "Cumhurbaşkanımız sonuna kadar haklı. Yüksek faiz kan emici bir şey. Allah kimseyi yüksek faizin ağına düşürmesin" dedi.

'Erdoğan çok iyi kıyafet kombini yapıyor'

Sohbetin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giyim tarzı hakkındaki görüşleri de sorulan Kiğılı, "Tarzını çok beğeniyorum. Özellikle son günlerde giydiği takım elbiseler, modayı yakından takip ettiğini de gösteriyor. Kravat seçimleri de çok zevkli. Kombini de çok iyi yapıyor. Çizgili takımları taşımak zordur. Ama Erdoğan çok iyi taşıyor. Uzun boylu ve fit oluşu da tabii etken buna" ifadesini kullandı.

'Pandemi sonrası Türkiye'yi ekonomik olarak kimse tutamaz'

Kiğılı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın zor bir dönemden geçtiğini söyledi. Buna rağmen giyim sektörünün Avrupa'dan iyi durumda olduğunu vurgulayan Kiğılı, şöyle konuştu:

"Giyimde sırasıyla İtalya, Fransa, İngiltere ve İspanya gelir. Şimdi çoğu firma iflas bayrağını çekti. Türkiye'deki hasar Avrupa'dan daha az. Pandemi sonrası Türkiye'yi ekonomik olarak kimse tutamaz. Ülkemizin önü çok açılacak. 51 ülkede 48 mağazam, 117 satış noktası var. İtalya'da Mart'ta üç mağaza açacağım. Ben her zaman böyle süreçleri fırsata çeviririm."





