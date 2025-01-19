  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Abdullah Öcalan ev hapsine çıkmalı mı anketinin sonuçları belli oldu

Abdullah Öcalan ev hapsine çıkmalı mı anketinin sonuçları belli oldu

Abdullah Öcalan ev hapsine çıkmalı mı anketinin sonuçları belli oldu
Güncelleme:

Türkiye geçen Ekim ayında MHP lideri Bahçeli'nin yaptığı çağrı sonrasında eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın ev hapsine çıkartılıp çıkartılmayacağını tartışırken, ASAL Araştırma "PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a ev hapsine çıkarılmalı mı" anketinin sonuçlarını açıkladı.

ASAL Araştırma 26 ilde 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında 1800 katılımcıyla CATI yöntemiyle yaptığı ve "Sizce terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ev hapsine çıkmalı mı ?" sorusunu yönelttiği anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Ankette katılımcılara, "Sizce terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ev hapsine çıkmalı mı ?" sorusu yöneliltilirken, katılımcıların yüzde 86.4'ü, "Hayır çıkmamalı" yanıtını verdi.

"Fikrim yok/Cevap yok" diyenlerin oranı yüzde  10.5 olurken, "Evet çıkmalı" diyenlerin oranı yalnızca yüzde 3.1 oldu.

İşte anketin sonuçları

Türkiye geçen Ekim ayında MHP lideri Bahçeli'nin yaptığı çağrı sonrasında eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın ev hapsine çıkartılıp çıkartılmayacağını tartışırken, ASAL Araştırma "PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a ev hapsine çıkarılmalı mı" anketinin sonuçlarını açıkladı.

 

Etiketler abdullah öcalan PKK terör terörist abdullah öcalan anketi anket sonuçları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şeytana pabucunu ters giydiren dolandırıcılar ''pes'' dedirtti! Şeytana pabucunu ters giydiren dolandırıcılar ''pes'' dedirtti! Wanda Nara'dan mahkemede Mauro İcardi'ye ahlaksız suçlama Wanda Nara'dan mahkemede Mauro İcardi'ye ahlaksız suçlama Konut yatırımında en çok kazandıran illerimiz belli oldu Konut yatırımında en çok kazandıran illerimiz belli oldu Prof. Dr. Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama: ''Aslında bir senaryoydu'' Prof. Dr. Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama: ''Aslında bir senaryoydu'' 5 yaşındaki bir kız çocuğu boğularak katledildi! 5 yaşındaki bir kız çocuğu boğularak katledildi! Marmara Denizi'nde köpekbalığı paniği! Sahilde gören gözlerine inanamadı Marmara Denizi'nde köpekbalığı paniği! Sahilde gören gözlerine inanamadı Meclis aritmetiği değişiyor: 4 milletvekili ve 20 belediye başkanı AK Parti'ye katılıyor Meclis aritmetiği değişiyor: 4 milletvekili ve 20 belediye başkanı AK Parti'ye katılıyor ''Koçovalıların kahvesi'' önünde korkunç cinayet! ''Koçovalıların kahvesi'' önünde korkunç cinayet! Hacı Sabancı'dan babalık davasındaki DNA sonucunun ardından manidar paylaşım Hacı Sabancı'dan babalık davasındaki DNA sonucunun ardından manidar paylaşım Son anket açıklandı; Erdoğan ''isimsiz'' adaya da kaybetti Son anket açıklandı; Erdoğan ''isimsiz'' adaya da kaybetti
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan yeni salgına eski çözüm Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan yeni salgına eski çözüm Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek senaryoyu ifşa etti Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek senaryoyu ifşa etti Genç kızların, işsizlerin uğrak noktası... Türkiye'nin sır küpü cenneti böyle görüntülendi Genç kızların, işsizlerin uğrak noktası... Türkiye'nin sır küpü cenneti böyle görüntülendi Türkiye'nin insansız savaş aracı KIZILELMA bir testi daha başarıyla geçti Türkiye'nin insansız savaş aracı KIZILELMA bir testi daha başarıyla geçti Türkiye'nin dünyaca ünlü evleri ''miras kavgaları'' yüzünden yok oluyor Türkiye'nin dünyaca ünlü evleri ''miras kavgaları'' yüzünden yok oluyor Kayak merkezinde kabus: Telesiyej kazasında onlarca yaralı var Kayak merkezinde kabus: Telesiyej kazasında onlarca yaralı var Türkiye'nin Ankara'daki Atlantisi ortaya çıktı Türkiye'nin Ankara'daki Atlantisi ortaya çıktı Survivor Adası'nda yine olay, yine kavga: Almeda, Adilhan'a saldırdı Survivor Adası'nda yine olay, yine kavga: Almeda, Adilhan'a saldırdı Cübbeliden ülkelerine dönen Suriyelilerle ilgili dikkat çeken sözler Cübbeliden ülkelerine dönen Suriyelilerle ilgili dikkat çeken sözler