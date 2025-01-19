Abdullah Öcalan ev hapsine çıkmalı mı anketinin sonuçları belli oldu

Türkiye geçen Ekim ayında MHP lideri Bahçeli'nin yaptığı çağrı sonrasında eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın ev hapsine çıkartılıp çıkartılmayacağını tartışırken, ASAL Araştırma "PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a ev hapsine çıkarılmalı mı" anketinin sonuçlarını açıkladı.

ASAL Araştırma 26 ilde 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında 1800 katılımcıyla CATI yöntemiyle yaptığı ve "Sizce terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ev hapsine çıkmalı mı ?" sorusunu yönelttiği anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Ankette katılımcılara, "Sizce terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ev hapsine çıkmalı mı ?" sorusu yöneliltilirken, katılımcıların yüzde 86.4'ü, "Hayır çıkmamalı" yanıtını verdi.

"Fikrim yok/Cevap yok" diyenlerin oranı yüzde 10.5 olurken, "Evet çıkmalı" diyenlerin oranı yalnızca yüzde 3.1 oldu.

İşte anketin sonuçları