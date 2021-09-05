Abdurrahman Dilipak'tan Erdoğan'ın yazdığı kitaba olay eleştiri

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın çıkacak kitabını sosyal medyadan eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' isimli 216 sayfalık bir kitap kaleme aldı.

Kitap, 6 Eylül 2021 Pazartesi (yarın) raflardaki yerini alacak ve fiyatı 40 lira olacak.

Son aylarda, iktidara yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Yeni Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak da kitaba tepki gösterenler arasında.

Dilipak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Bu kitapta yazılanlar yola çıkarkenki fikirler, peki ya bugünkü gerçekler. Peki bugünkü icraatları kim yap(tır)ıyor. 'Bu ifritten sualin kılını çekmez akıl'. 'Ah Sakarya..'" ifadelerini kullandı.