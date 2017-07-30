''Açık büfe yüzünden karakolluk oldum''

CNNTürk'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına konuk olan ve çevreci yaklaşımları ile tanınan Prof. Dr. Orhan Kural ile halk sağlığı uzmanı Doç. Dr. Oğuz Özyaral açık büfe yemeklerin çok büyük bir zarar olduğuna değindi.

İnsanların normalde açık büfe yemek yemediğini ve o kadar büyük porsiyonlar tüketmediğini söyleyen Doç. Dr. Oğuz Özyaral, “İnsanlar tatilde de bunu yapmasınlar” dedi.

Açık büfe yemek düzeninin çok büyük bir gıda israfına neden olduğunu belirten Prof. Dr. Orhan Kural otellerde karşılaştığı yemek israfına yol açan insanları uyardığını ve bu yüzden pek çok kez tartışma yaşadığını anlattı.

Uyardığı insanların duyarlı davranmadığını, bu yüzden kendisine hakarete yakın sözler söylediğini aktaran Prof. Dr. Orhan Kural, “Açık büfede tabağını aşırı dolduran insanı uyarınca, bana, sana ne, git başımdan gibi laflar ediyorlar. Neden oldukları israfı açıklayınca bu kez tartışma çıkıyor, polis çağrılıyor. Bu açık büfe konusunda pek çok kez karakolluk oldum” dedi.

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