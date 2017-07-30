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  3. 30 Temmuz 2017 14:30

''Açık büfe yüzünden karakolluk oldum''

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın lüks otellere yaptığı ''porsiyonu küçültme'' çağrısına destek geldi.

''Açık büfe yüzünden karakolluk oldum''
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CNNTürk'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına konuk olan ve çevreci yaklaşımları ile tanınan Prof. Dr. Orhan Kural ile halk sağlığı uzmanı Doç. Dr. Oğuz Özyaral açık büfe yemeklerin çok büyük bir zarar olduğuna değindi.

İnsanların normalde açık büfe yemek yemediğini ve o kadar büyük porsiyonlar tüketmediğini söyleyen Doç. Dr. Oğuz Özyaral, “İnsanlar tatilde de bunu yapmasınlar” dedi.

Açık büfe yemek düzeninin çok büyük bir gıda israfına neden olduğunu belirten Prof. Dr. Orhan Kural otellerde karşılaştığı yemek israfına yol açan insanları uyardığını ve bu yüzden pek çok kez tartışma yaşadığını anlattı. 

Uyardığı insanların duyarlı davranmadığını, bu yüzden kendisine hakarete yakın sözler söylediğini aktaran Prof. Dr. Orhan Kural, “Açık büfede tabağını aşırı dolduran insanı uyarınca, bana, sana ne, git başımdan gibi laflar ediyorlar. Neden oldukları israfı açıklayınca bu kez tartışma çıkıyor, polis çağrılıyor. Bu açık büfe konusunda pek çok kez karakolluk oldum” dedi.

Bakan Fakıbaba'dan otellere ''porsiyon'' çağrısıBakan Fakıbaba'dan otellere ''porsiyon'' çağrısı

 

Ahmet Eşref Fakıbaba , Tarım ve Hayvancılık Bakanı , Gıda
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