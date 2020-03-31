Açıklama yapmak isteyen sağlıkçılara gözaltı

Sağlık çalışanları, Covid-19 salgınına karşı gerekli önlemlerin alınması için Ankara Üniversitesi (AÜ) İbni Sina Hastanesi önünde açıklama yapmak istedi. Maske ve eldiven takan sağlık emekçileri, sosyal mesafeyi koruyarak açıklama yapmak isterken, açıklamaya müdahale eden polis, sağlıkçıları hastane binasına soktu. Bu sırada küçük çaplı bir arbede yaşandı ve bir kişi polis memurları tarafından gözaltına alınmak istendi. Emniyet amirinin uyarısıyla, gözaltına alınmak istenen kişi bırakıldı.

Arbede üzerine hastane önüne iki otobüs çevik kuvvet polisi takviye gönderildi. Sağlık çalışanlarının açıklama yapmakta ısrar etmesi üzerine, 5 kişi gözaltına alındı. Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş), sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, “‘Sağlık çalışanları arasında ayrımcılık yaparak virüsü yenemezseniz’ demek isteyen sendika yöneticimiz ve üyelerimiz Ankara İbn-i Sina Hastanesi önünde gözaltına alındı. #COVID2019’la böyle mücadele edilemez. Sağlık çalışanlarının taleplerine kulak verin” denildi.

‘SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KULAK VERİLSİN’

Aynı paylaşımda, isimleri öğrenilemeyen sağlık çalışanlarının gözaltı aracında çekilmiş videosu yer aldı. Sağlık çalışanları gözaltı aracında, “Öncelikle sağlık çalışanlarının taleplerine çözüm üretilmesini istedik. Temizlik işçisi olan, sağlık çalışanları, sağlık iş kolunda görülmedikleri için sağlık bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerden faydalanamıyorlar. Bu arkadaşlarımız ayrımcılığa uğruyor, biz ayrımcılıkla virüsü yenemezsiniz, hepimiz sağlık çalışanıyız sağlık çalışanlarının sorunlarına kulak verin demek için buraya geldik” dedi.