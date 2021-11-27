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  3. ''Açılın ben doktorum!'' 30 bin feet yükseklikte hayat kurtaran müdahale

''Açılın ben doktorum!'' 30 bin feet yükseklikte hayat kurtaran müdahale

İstanbul-Antalya seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağında bulunan ve kalp krizi geçiren yolcuyu uçakta bulunan 3 doktor hayata döndürdü. 30 bin feette Uyguner'e yapılan müdahale cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Dün İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren THY uçağında bir yolcu uçak havalandıktan bir süre sonra kötü hissettiğini kabin ekiplerine bildirdi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan yolcuya ilk müdahale kabin ekipleri tarafından yapılırken, daha sonra uçağın kaptan pilotu anons yaparak uçakta doktor olup olmadığı sordu.

Anons üzerine uçakta bulunan 3 doktor kalp krizi geçiren yolcunun yanına geldi. Durumu daha da ağırlaşan yolcuya doktorlar müdahale etti ve Salih Uyguner hayata döndürüldü.

Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Antalya Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek hastanın durumu hakkında bilgi verdi ve park yerine ambulans talep etti.

Uçak sorunsuz bir şekilde Antalya Havalimanı'na iniş yaparken, yolcu hastaneye kaldırıldı.

Etiketler doktor uçak thy yolcu uçağı
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