Adalet Bakanı Gül'ün annesi koronavirüsten vefat etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül vefat etti. Saliha Gül'ün Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gördüğü ve yaklaşık 3 aydır entübe durumda olduğu öğrenildi.

Adalet bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül, Covid 19 nedeniyle vefat etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kıymetli kardeşim, bakan arkadaşım Abdulhamit Gül Beyefendi'nin muhterem anneleri Saliha Hanımefendi, tedavi gördüğü hastanede rahmet-i rahmana kavuştu. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı. Saliha Gül'ün Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gördüğü ve yaklaşık 3 aydır entübe durumda olduğu öğrenildi.