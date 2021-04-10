  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Adalet Bakanı Gül'ün annesi koronavirüsten vefat etti

Adalet Bakanı Gül'ün annesi koronavirüsten vefat etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül vefat etti. Saliha Gül'ün Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gördüğü ve yaklaşık 3 aydır entübe durumda olduğu öğrenildi.

Adalet bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül, Covid 19 nedeniyle vefat etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kıymetli kardeşim, bakan arkadaşım Abdulhamit Gül Beyefendi'nin muhterem anneleri Saliha Hanımefendi, tedavi gördüğü hastanede rahmet-i rahmana kavuştu. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

Saliha Gül'ün Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gördüğü ve yaklaşık 3 aydır entübe durumda olduğu öğrenildi.

Etiketler Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül Abdulhamit Gül saliha gül koronavirüs vaka covid
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
BİM'de gelecek haftanın indirimli ürünleri belli oldu
Trafikte polis şiddeti kamerada! Evire çevire dövdü
Ankara'da kabus gecesi! 21 bina boşaltıldı; geceyi sokakta geçirdiler!
Kılıçdaroğlu'ndan Buket Aydın'a kahkaha göndermesi
CHP'den ''tam kapanma'' çağrısı
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı için şartını açıkladı
Reklam panosu ilanlarına ''Cumhurbaşkanına hakaret'' soruşturması
Simge Sağın'dan klip için cesur pozlar
3 yıldır ''zamlanmayan'' emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu