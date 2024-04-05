Adana Bakız İnşaat'tan doğaya saygılı yenilikçi mimariler

Bakız İnşaat, kurucusu olan baba ve kızının isimlerinin kısaltması olan ''Bakız'' ismiyle bilinir. Firmanın rakiplerinden ayrıştığı önemli özelliklerinden biri, inşaat ve yapı malzemelerinin kalitesine ek olarak doğaya verdiği değerdir.

Müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bakız, projelerini zamanında ve özenle tamamlama ilkesine bağlıdır. Kaliteli hizmet anlayışını benimseyen firma, yaşanabilir projeler üretmenin yanı sıra satış ve hizmet süreçlerinde de aynı değerleri gözetir.

Bakız İnşaat’ın sahibi Nadir Turgay Canver, doğa ve çevre bilincini esas alarak projelerini şekillendirir. Canver, “Doğaya saygılı ve çevreye duyarlı projelerin artması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle uluslararası standartlarda planlayıp, doğayla uyumlu modern yaşam alanları oluşturuyoruz” ifadelerini kullanır.

Begüm Canver ise, Bakız İnşaat’ın projelerinde yenilikçi mimari anlayışını sosyal donatılar ve son teknolojiyle birleştirerek vurgular. Canver, “Her ayrıntıyı düşünerek, insanlara konforlu ve çevreci bir yaşam deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Sektörel gelişmeleri yakından takip ederek, kent estetiğine ve çevre korumasına katkı sağlıyoruz” şeklinde konuşur.

Bakız İnşaat’ın projelerini https://bakizinsaat.com web sayfasından ve https://www.instagram.com/bakizinsaat/ instagram hesabından takip edebilirsiniz.