  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Adana Bakız İnşaat'tan doğaya saygılı yenilikçi mimariler

Adana Bakız İnşaat'tan doğaya saygılı yenilikçi mimariler

Adana Bakız İnşaat'tan doğaya saygılı yenilikçi mimariler
Güncelleme:

Bakız İnşaat, kurucusu olan baba ve kızının isimlerinin kısaltması olan ''Bakız'' ismiyle bilinir. Firmanın rakiplerinden ayrıştığı önemli özelliklerinden biri, inşaat ve yapı malzemelerinin kalitesine ek olarak doğaya verdiği değerdir.

Müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bakız, projelerini zamanında ve özenle tamamlama ilkesine bağlıdır. Kaliteli hizmet anlayışını benimseyen firma, yaşanabilir projeler üretmenin yanı sıra satış ve hizmet süreçlerinde de aynı değerleri gözetir.

Bakız İnşaat’ın sahibi Nadir Turgay Canver, doğa ve çevre bilincini esas alarak projelerini şekillendirir. Canver, “Doğaya saygılı ve çevreye duyarlı projelerin artması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle uluslararası standartlarda planlayıp, doğayla uyumlu modern yaşam alanları oluşturuyoruz” ifadelerini kullanır.

Adana Bakız İnşaat'tan doğaya saygılı yenilikçi mimariler - Resim : 1

Begüm Canver ise, Bakız İnşaat’ın projelerinde yenilikçi mimari anlayışını sosyal donatılar ve son teknolojiyle birleştirerek vurgular. Canver, “Her ayrıntıyı düşünerek, insanlara konforlu ve çevreci bir yaşam deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Sektörel gelişmeleri yakından takip ederek, kent estetiğine ve çevre korumasına katkı sağlıyoruz” şeklinde konuşur.

Bakız İnşaat’ın projelerini https://bakizinsaat.com web sayfasından ve https://www.instagram.com/bakizinsaat/ instagram hesabından takip edebilirsiniz.

 Adana Bakız İnşaat'tan doğaya saygılı yenilikçi mimariler - Resim : 2

Etiketler adana bakız inşaat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fenerbahçe'de sakatlık geçiren 5 ismin son durumu belli oldu Fenerbahçe'de sakatlık geçiren 5 ismin son durumu belli oldu Bayram tatili için oraya akın ettiler: İşte bir ailenin tatil maliyeti Bayram tatili için oraya akın ettiler: İşte bir ailenin tatil maliyeti 42 erkek rakibini geride bırakıp, muhtar oldu 42 erkek rakibini geride bırakıp, muhtar oldu Dolar ve Euro durdu, altın kudurdu Dolar ve Euro durdu, altın kudurdu Kiraya yüzde 25 zam cinayeti: Ev sahibini öldürdü Kiraya yüzde 25 zam cinayeti: Ev sahibini öldürdü AK Parti'den Erdoğan'ın başdanışmanına rest AK Parti'den Erdoğan'ın başdanışmanına rest Benzine, motorine ve LPG'ye yeni zamlar göründü Benzine, motorine ve LPG'ye yeni zamlar göründü Yağışlar bayram haftası geri dönüyor: İşte yağmur beklenen iller Yağışlar bayram haftası geri dönüyor: İşte yağmur beklenen iller Filenin Sultanları'nın dudak dudağa galibiyet sevinci olay oldu Filenin Sultanları'nın dudak dudağa galibiyet sevinci olay oldu Türkiye şokta! Esra Erol'daki Dadı Meryem çocuk katili çıktı Türkiye şokta! Esra Erol'daki Dadı Meryem çocuk katili çıktı