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Adana'da ''mavil dil'' paniği! İki mahalle karantinada

Adana'da ''mavil dil'' paniği! İki mahalle karantinada

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde iki mahallede hayvanlarda görülen bulaşıcı mavi dil hastalığı nedeniyle karantina kararı alındı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde hayvanlarda görülen "mavi dil hastalığı" nedeniyle iki mahalle karantina altına alındı.

Asmalı ve Gölovası mahallelerindeki hayvanlarda "mavi dil hastalığı" tespit edildi.

Hastalığın bulaşıcı olması nedeniyle bölgede karantina uygulaması başlatıldı.

Yumurtalık Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Asmalı ve Gölovası mahalleleri ile 10 km çevresinde hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Aşılama yapılıyor. Hastalık sinekler tarafından yayılan bulaşıcı bir hayvan hastalığı. Bunun için mahallelerde ilaçlama yapılıyor. Hayvan sahipleri bilgilendirildi" denildi.

Etiketler adana mavi dil hastalığı
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