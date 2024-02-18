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Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrildi

Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrildi
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen tarım işçilerini taşıyan midibüs, Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'nde kaldırıma çarptıktan sonra devrildi.

Olayı görenlerin ihbarıyla kaza bölgesine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile tarım işçisi oldukları öğrenilen 14 kişi yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Etiketler adana tarım işçi
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