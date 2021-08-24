ADB'den Taliban'a ''çekilme'' yanıtı

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD'nin Afganistan'daki tahliyesini Biden yönetiminin tüm Amerikan birliklerini geri çekmek için belirlediği 31 Ağustos tarihine kadar tamamlaması gerektiğini belirtti.

Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahid, Afganistan'dan tahliyelerin, yabancı güçlerin geri çekilmesi için belirlenen 31 Ağustos'a kadar tamamlanması gerektiğini söyledi.

Mücahid, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Taliban Sözcüsü, Afganistan'dan tahliyelerin, yabancı güçlerin geri çekilmesi için belirlenen 31 Ağustos'a kadar tamamlanması gerektiğini ve bu tarihin ileri çekilmesini kabul etmeyeceklerini kaydetti.

Afganistan'da yaşamın normale dönmeyi sürdürdüğüne, ancak Kabil Havaalanı'ndaki kaosun sorun teşkil etmeye devam ettiğine işaret eden Mücahid, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile Taliban'ın önde gelen liderlerinden Molla Abdulgani Birader'in Kabil'de gizlice görüştüğü haberinin sorulması üzerine konudan haberdar olmadığını öne sürdü.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise "Kabil'den çekilme için 31 Ağustos tarihinde bir değişiklik yok" açıklamasını yaptı.

ABD EĞİTİMLİ AFGANLARI ANAYURDUNU BIRAKMAYA ÖZENDİRMEMELİ

Diğer taraftan Mücahid, ayrıca ABD'ye doktor ve mühendis gibi eğitimli eğitimli Afganların tahliyesini ve anayurdunu bırakmayı özendirmemesi çağrısında bulundu.

Mücahid'in açıklamalarından diğer öne çıkanlar;

"Yabancı konsoloslukların kapanmasını ya da çalışmayı durdurmalarını istemiyoruz, onların güvenliğini sağlayacağımızı belirtiyoruz.

Kabil havalimanındaki kalabalık geri dönebilir, onların güvenliğini garanti ediyoruz.

Pençşir ile olan çatışmayı diyalog yoluyla çözmek istiyoruz.

Kadınların çalışma hayatına dönebileceği bir prosedörü gözden geçiriyoruz.

Missileme yapmak için hedeflediğimiz bir kişi listesi yok. Geçmişte yaşanan her şeyi unuttuk ve intikam almayacağız.

Medya çalışmaya başladı ve basın özgürlüğü gün geçtikçe gelişiyor."