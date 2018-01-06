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  2. Güncel
  3. 06 Ocak 2018 17:51

Adıyaman sapığı yakalandı

Adıyaman'da okuldan çıkan öğrencilere cinsel tacizde bulunan sapık yakalandı.

Adıyaman sapığı yakalandı
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Adıyaman’da yaşı küçük öğrencilere cinsel tacizde bulunan ve hakkında 9 ayrı şikayet bulunan sapık yakalandı.

2017 yılı içerisinde Adıyaman merkezdeki okul çevrelerinde dolaşan ve okuldan çıkan öğrencilere cinsel tacizde bulunan sapık uzun süren bir çalışmanın sonunda yakalandı. Bir yıl içerisinde hakkında 9 ayrı ailenin şikayetçi olduğu sapığın yakalanması için Adıyaman Emniyet Müdürlüğü özel ekip kurdu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri çok sayıda güvenlik kamera görüntüleri inceledi. Titiz çalışma sonrasında şahsın fırıncılık yapan M.R.G. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri öğrencilerin korkulu rüyası haline gelen sapığı yakalayarak, gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan şahıs daha sonra adli makamlara sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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