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  3. 20 Mart 2018 16:07

Adnan Oktar'dan kaçan kediciğin ses kaydı ortaya çıktı

Adnan Oktar'ın programına çıkan gözde kediciklerden Ceylan Özgül, Oktar'ın yanından kaçtığını iddia etti. Özgül, ses kaydında nasıl kaçtığını anlattı.

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Adnan Oktar, bu kez de bir kaçış iddiasıyla ilgili gündeme geldi. Adnan Oktar’ın en bilinen “kediciklerinden” Ceylan Özgül, Adnan Oktar’ın yanından ayağında terlik ve pijamalarıyla kaçtığını iddia etti.

Adnan Oktar'ın yanından kaçtığını söyleyen Ceylan Özgül, Instagram hesabından da dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

TÜRK LİRASINI BİLE TANIMADI

Ceylan Özgül, Adnan Oktar’ın yanında kendisine ilişkin hiçbir kararı kendisinin veremediğini söyleyerek, yıllar önce değişen Türk Lirası’nı dahi tanımadığını öne sürdü.

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Gündeme bomba gibi düşen iddia Adnan Oktar cephesinden sert bir dille yalanlanırken, ortaya çıkan ses kaydında Ceylan Özgül nasıl kaçtığını anlatıyor.

"RANDEVU ALMA BAHANESİYLE ÇIKTIM"

Ses kaydında doktordan randevu alma bahanesiyle bahçeye çıktığını belirten Özgül, şu ifadeleri kullanıyor: "Bahçede köpeğim vardı. Köpekle oynadım. Arabanın geldiğini gördüğümde tek kişilik kapıdan koşarak dışarı çıktım ve arabaya bindim.

Fakat köpekle oynama bahanesiyle bahçeye çıkma izni alabilmek için tabii ki ne ayağımda çorabım vardı, ne üstümde kıyafetim vardı. Üzerimde pijamalarım ve ayağımda terliğimle çıktım, oradan kaçtım.

Cebimde kimliğimden başka hiçbir şeyim yoktu. Böyle kaçtım yani ben oradan."

 

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