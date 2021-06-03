Adnan Oktar'ın hamlesine ''hodri meydan'' dediler

Adnan Oktar’ın Kırmızı Kedi Yayınevi’den çıkan Turnike kitabı ve yazarı Hakan Erol’a dava açmasının ardından yayınevinden bir açıklama geldi.

Adnan Oktar’ın Kırmızı Kedi Yayınevi’den çıkan Turnike kitabı ve yazarı Hakan Erol’a 50 bin liralık manevi tazminat davası açmasının yankıları sürüyor.

Davanın açılmasının ardından kitabı yayımlayan Kırmızı Kedi Yayınevi de harekete geçti. Yayınevi kendi sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda büyük kampanya başlattığını açıkladı.

Adnan Oktar cemaatinin iç yüzünü anlatan Mine Kırıkkanat’ın Adnan’ın Tek Taşı ve Hakan Erol’un Turnike kitapları haziran ayı boyunca Kırmızı Kedi mağazaları ve kirmizikedi.com’da yüzde 50 indirimle satılacak.

Yayınevi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Adnan Oktar suç örgütünün taraftarları Turnike kitabına dava açtı. Tehditle yazarlarımızı susturamaz, gerçeğin ortaya çıkmasını engelleyemezsiniz. Hodri meydan” ifadelerini kullandı.

Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıkan kitap; Oktar cemaatinin cinsel sömürü sistemini, yargı ve emniyet ilişkilerini, FETÖ ile işbirliğini, İsrail’le yakın temasını, Oktar’ın ünlülerini ve siyasi ayağını ele alıyor.

NE OLMUŞTU

Turnike kitabının yayımlanmasının ardından Oktar’ın müritlerinden biri olan Halil Hilmi Müftüoğlu, Erol için harekete geçti. Müftüoğlu; kitabın yazarı, gazeteci Hakan Erol, Kırmızı Kedi Yayın Yönetmeni Enis Batur ve kitabın editörü, gazeteci Mehmet Ali Güller’den 50 bin TL’lik manevi tazminat talep etti.

1985 yılından beri cemaatin içinde olan Halil Hilmi Müftüoğlu, Oktar cemaatinin “Hukuk Grubu”nda yer alıyordu. Müftüoğlu, dava kapsamında hala tutuklu bulunuyor. Etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan birçok "kedicik" de ifadelerinde Halil Hilmi Müftüoğlu’nun cemaat içindeki faaliyetlerini anlatmıştı.