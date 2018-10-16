SON DAKİKA
ERDOĞAN'DAN EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARA KÖTÜ HABER
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 16 Ekim 2018 12:17

Adnan Oktar'ın villası yıkıldı

Tüm mal varlığına el konulan Adnan Oktar'ın Kandilli'de bulunan villası tamamen yıkıldı.

Adnan Oktar'ın villası yıkıldı
A+ A-

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Adnan Oktar’ın Kandilli’deki villasında yıkım çalışmalarında sona gelindi. Ağaçlara zarar verilmemesi için büyük bir titizlikle yürütülen yıkım çalışmalarında gelinen son aşama havadan görüntülendi. Görüntülerde yıkım çalışmalarını devam ettiği villadan eser kalmadığı görüldü. İş makineleri ile yıkımı gerçekleşen villanın son durumu ise havadan görüntülendi. Görüntülerde yıkılan yerler ve ekiplerin çalışması görülüyor. Bazı çalışanların enkazı kaldırma çalışmaları yaptığı görülüyor.







İHA

adnan oktar
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM