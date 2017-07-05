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  3. 05 Temmuz 2017 23:35

Af Örgütü Türkiye Direktörü gözaltına alındı

Af Örgütü ile Helsinki Yurttaşlar, İnsan Hakları Gündemi ve Eşit Haklar Merkezi'nin bu akşam yapılan toplantısı polisler tarafından basıldı.

Af Örgütü Türkiye Direktörü gözaltına alındı
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Af Örgütü ile Helsinki Yurttaşlar, İnsan Hakları Gündemi ve Eşit Haklar Merkezi'nin bu akşam Büyükada'da bir otelde gerçekleştirdiği toplantı polisler tarafından basıldı. Aralarında Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser'in de bulunduğu 12 insan hakları savunucusu gözaltına alınarak Büyükada Polis Merkezi'ne götürüldü.

Alınan bilgiye göre, "insan hakları savunucularının korunmasına yönelik eğitim programı" için Büyükada'da bir otelde buluşan 12 kişi gözaltına alındı. Büyükada Polis Merkezi'ne götürülen bu kişiler hakkındaki soruşturmada kısıtlılık kararı olduğu belirtildi.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre gözaltına alınan isimler şöyle: Af Örgütü Türkiye Direktörleri İdil Eser ve aynı örgütten Veli Acu, Helsinki Yurttaşlar Derneği'nden Nalan Erkem, Özlem Dalkıran, İnsan Hakları Gündemi Derneği'nden Günal Kurşun, Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün, Eşit Haklar İzleme Derneği'nden Nejat Taştan, Şeyhmuz Özbekli ve moderatör Ali Garawi.

Hürriyet

toplantı , türkiye , af örgütü , polis