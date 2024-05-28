Dolar ve Euro sıkışıp kaldı, altın düşüşe geçti

Piyasalarda başta Dolar ve Euro olmak üzere dövizin Türk Lirası karşısında zirvedeki yatay seyri devam ederken altın fiyatlarındaki geri çekilme de sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın bu yıl faiz indirimine başlayacağına yönelik iyimserliğin korunmasıyla pozitif bir seyir izlerken piyasalardaki gergin seyir devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçen hafta açıkladığı faiz kararı sonrasında piyasalar yeni haftada zirvede yatay seyrini sürdüren piyasalarda Dolar ve Euro yatay seyirde altın ise dünya merkez bankalarının faiz kararını erteleme sinyalleri nedeniyle geri çekiliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakırken, bankadan yapılan duyuruda "Nisan ayında aylık enflasyonun ana eğilimi sınırlı bir zayıflama kaydetmiştir. Yakın döneme ilişkin göstergeler, yurt içi talepte ilk çeyreğe kıyasla yavaşlamaya işaret etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,18 TL'den başlayan Dolar 32,18 TL'den,

35 TL'den başlayan Euro 35,05 TL'den,

41,16 TL'den başlayan Sterlin 41,16 TL'den,

20,54 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,54 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,16 TL'den, Euro 34,95 TL'den, Sterlin 41,11 TL'den, Japon Yeni ise 20,52 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 352 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 348 Dolar'dan,

2 bin 433 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 427 TL'den,

4 bin 6 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 983 TL'den,

16 bin 484 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 375 TL'den,

32,86 TL'den başlayan Gümüş ise 32,71 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 354 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 437 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 6 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 484 TL'den, Gümüş ise 32,62 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 67 bin 824 Dolar'dan başlayan Bitcoin 68 bin 410 Dolar'dan,

3 bin 848 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 904 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 83,03 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 83,03 Dolar'dan işlem görüyor.