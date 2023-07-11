AFAD Başkanı Zonguldak'taki son durumu açıkladı

Batı Karadeniz’i vuran selin ardından iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

AFAD Başkanı Yunus Sezer'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

TAŞKIN SUYU DEVREK ÇAYINA BIRAKILIYOR

- Bölgede yoğun bir çalışmamız var.

- Gönüllüler temizlik çalışması yapıyor.

- Derelerde ıslah çalışmamız sürüyor.

"ÇARPIK YAPILAŞMANIN ÖNLENMESİ ÖNEMLİ"

- Riski minimize ederek afetle mücadele edersin.

- Öğreti olarak herkesin benimsemesi gerekiyor.

BÖLGE NE ZAMAN NORMALLEŞECEK?

- Akıt dönemi kısa sürede geride bırakırız.

"BÖLGEDE 6 BİN PERSONEL ÇALIŞIYOR"

- Altyapının yeniden yapılması gerekli.