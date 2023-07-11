AFAD Başkanı Zonguldak'taki son durumu açıkladı
Batı Karadeniz’i vuran selin ardından iyileştirme çalışmaları devam ediyor.
AFAD Başkanı Yunus Sezer'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
TAŞKIN SUYU DEVREK ÇAYINA BIRAKILIYOR
- Bölgede yoğun bir çalışmamız var.
- Gönüllüler temizlik çalışması yapıyor.
- Derelerde ıslah çalışmamız sürüyor.
"ÇARPIK YAPILAŞMANIN ÖNLENMESİ ÖNEMLİ"
- Riski minimize ederek afetle mücadele edersin.
- Öğreti olarak herkesin benimsemesi gerekiyor.
BÖLGE NE ZAMAN NORMALLEŞECEK?
- Akıt dönemi kısa sürede geride bırakırız.
"BÖLGEDE 6 BİN PERSONEL ÇALIŞIYOR"
- Altyapının yeniden yapılması gerekli.
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