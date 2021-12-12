AFAD uyardı: Sirenler çalacak, panik yapmayın

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 13-17 Aralık tarihleri arasında Iğdır'da İkaz ve Alarm Sistemi'nin test edileceğini duyurdu. İl genelinde sirenlerin çalacağı ve anons yapılacağı belirtildi.

İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS), vatandaşları yaşanabilecek hava saldırıları ve radyoaktif serpinti tehlikesi ile diğer afet ve acil durumlardan önce uyararak tedbir almalarını sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor. Proje kapsamında, ASELSAN desteğiyle Iğdır'a kurulan siren sisteminin saha testleri 13-17 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacak. Testlerde, Iğdır il merkezi ve ilçelerine kurulan sirenler çalacak ve sesli anonslar yapılacak. Afad, Iğdır'da yaşayan vatandaşların, anılan tarihlerde yapılacak testlerden dolayı endişeye kapılmaması, günlük hayatlarını kesintiye uğratmaması konusunda uyardı.

ULUSAL ERKEN UYARI SİSTEMİ GELİŞTİRİLİYOR

Halkın can ve mal güvenliğine, doğal çevreye ve kültürel mirasa yönelik yaşanabilecek tehlikelerin, zamanında duyurulması amacıyla AFAD tarafından ülke çapında "Haber Alma ve Yayma Sistemi" (HAY) ile "İkaz ve Alarm Sistemi" geliştirilerek yaygınlaştırma çalışmalarına başlandı. HAY Sistemi kapsamında, afet ve acil durumlarda can ve mal kaybını önlemek ya da en aza indirmek için, ilgili bütün kurumların sistem üzerinden, etkilenecek bölgedeki vatandaşların ise SMS, mobil bildirim ve sosyal medya mesajlarının yanı sıra görsel medya ve sirenlerle uyarılması sağlanabiliyor. İKAS Projesi kapsamında kurulumları tamamlanan siren sistemlerinin saha testleri Sinop ve Kırklareli'nde geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Iğdır il ve ilçe merkezlerinde de 13-17 Aralık tarihlerinde test edilecek.

SİREN SİSTEMLERİ 81 İLİMİZDE YAYGINLAŞTIRILIYOR

AFAD'ın 2014 yılında Zonguldak'ta pilot uygulama ile başlattığı İKAS'ın yaygınlaştırma projesi 1. Faz olarak, Gaziantep, Kilis ve Hatay illerinde 120 noktada kurulan siren birimleri ile 2020'de tamamlandı. Projenin 2. Fazı, Sinop ile Kırklareli'nde gerçekleşen, 13-17 Aralık tarihlerinde Iğdır'da gerçekleşecek olan siren sistemi testleri neticesinde 2021 yılı sonu itibariyle hizmete alınacak.

İHA