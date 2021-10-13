Afrika’daki Açlık Sorunu Nasıl Giderilir?

Afrika’nın özellikle güney bölgesindeki açlık sorunu gün geçtikçe büyüyor. Afrika’da aç insanlar, her geçen gün biraz daha fazla sağlık sorunuyla yüz yüze geliyor. Peki, Afrika’nın yıllardır kanayan yarası olan açlık nasıl giderilir? Afrika’da açlık sorunu ve nasıl giderilebileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için, yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Afrika kıtası, uzun yıllardır açlık sorunuyla karşı karşıya… Çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve tüm insanlar yeterli derecede besin bulmakta zorluk çekiyor. Bir yandan iklim krizinin etkisiyle su kaynakları daha da azalıyor, sıcaklıklar artıyor. Tüm bu nedenlerle de Afrika’da açlık, tartışılan ve çözüm aranan konuların başında geliyor.

Afrika’da Açlık Sorunu

Kenya, Uganda, Orta Afrika Cumhuriyeti gibi pek çok Afrika ülkesi açlık sorunuyla mücadele ediyor. Her yaş grubundan insanın sağlığını ciddi ölçüde tehdit eden açlık sorunu, Afrika’nın özellikle güney bölgesinde oldukça etkilidir. Kuraklığın ve savaşların da etkisiyle Afrika kıtasında yaşayan insanlar, temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamakta çok büyük zorluklar çekiyor.

Afrika’da açlık sorunu, her geçen gün daha ciddi boyutlara ulaşarak pek çok insanın yaşamını yitirmesine de neden oluyor. Maalesef bu kadar ciddi sonuçlara yol açan açlık ve kuraklık probleminin pek çok nedeni var. Bu nedenlerin önemli bir kısmı insani nedenler olduğu için, önlemek de bizim elimizde. Afrika’daki bu sorunun çözümü için, öncelikle nedenleri iyi bir şekilde saptamamız gerekli.

Hangi Afrika Ülkelerinde Açlık Sorunu Var?

Günümüzde de devam eden Afrika’da açlık sorunu, uzun yıllardır süregelen küresel bir sorundur. Tüm dünyanın duyarlı olması gereken ve farkındalık oluşturması gereken bu sorunla, özellikle Afrika’nın güneyindeki ülkeler mücadele ediyor. Son dönemlerde yapılan çalışmaların verilerine göre Afrika’da açlık sorunun yaşandığı bazı ülkeleri şu şekilde sıralayabiliriz;

- Nijer

- Güney Sudan

- Kenya

- Orta Afrika Cumhuriyeti

- Çad

- Uganda

- Etiyopya

- Gine

- Mali

- Somali

Bu ülkeler ve kıtada yer alan çok daha fazla ülke, günümüz verilerine göre ciddi bir açlık problemiyle yüz yüze. Afrika kıtasında bulunan yalnızca birkaç ülke açlık sorunundan nispeten daha az etkileniyor. Bu nedenle tüm kıtayı hatta tüm dünyayı ilgilendiren bir soru olarak, açlık nasıl giderilir sorusu gündeme gelmelidir.

Afrika’da Neden Açlık Sorunu Var?

Afrika’da açlık sorunu, uzun yıllardır uluslararası örgütler ve Birleşmiş Milletler gibi kurullarca araştırılan sorunlardan biridir. Bu araştırmalar sonucunda, bu açlığa neden olabilecek etkenler yani açlık sorununun nedenleri şu şekilde özetlenebilir;

Afrika maden ve yer altı kaynakları açısından zengin olsa da savaş ve çeşitli nedenlerden dolayı kaynaklarını etkin kullanamıyor.

İklim krizi nedeniyle su kaynakları tüm dünyada hızla tükeniyor.

Yine iklim krizi nedeniyle hava sıcaklıkları da hızlı bir şekilde yükseliyor.

Yönetim ve uygulanan politikalarda yanlışlık ve yetersizlik mevcut.

Tüm bu nedenler hem dünya üzerinde pek çok farklı sorunlara hem de özellikle Afrika’da ciddi bir açlık sorununa yol açıyor. Bu sorun da beraberinde özellikle çocuklarda protein ve besin yetersizliğine bağlı gelişimsel sorunlara sebep oluyor. Bebek ölümlerinin de aynı sebeplerden dolayı fazla olduğu Afrika’da hem su hem de besin yetersizliği ciddi boyutlarda.

Afrika’daki Açlık Sorunu Nasıl Çözülür?

Her geçen gün daha ciddi boyutlara ulaşan Afrika’da açlık sorunu nasıl giderilir? Daha fazla Afrikalı insanın sağlığını ve ne yazık ki hayatını kaybetmemesi için neler yapılabilir? Bu problemi çözebilmek için bazı öneriler şu şekildedir;

Öncelikle sorun, küresel boyutta ele alınmalıdır.

İklim krizini önlemek adına devletler, bireyler ve sivil toplum kuruluşları olarak yeterli adımlar atılmalıdır.

Tüm dünyada Afrika’daki bu açlık ve kuraklık problemi hakkında farkındalık oluşturulmalıdır.

İnsani yardımların arttırılması gereklidir.

Afrika ülkelerinin kaynaklarını etkin bir şekilde kullanması, ticaret ve tarımda iyileşmeler sağlanması teşvik edilmelidir.

Küresel açlık sorununun çözülmesi için gereken en temel koşul, bu konudaki farkındalığın arttırılmasıdır. Afrika ülkelerinin güncel durumlarını duyurmak, bireysel ve devlet olarak yapılabilecek yardımları planlamak gerekir.

Dünya üzerinde yaşayan her canlının, temel ihtiyaçlarını rahatça karşılayabildiği koşullarda yaşaması gerekir. Afrika’da yaşanan küresel açlık sorunu nedeniyle, yıllardır çok sayıda insan temel yaşam kaynaklarına erişemiyor. Bu alanda yeterli derecede farkındalık oluşturulması ve hem bireysel hem de devletler boyutunda adımların atılması bu problemin çözülmesinde etkili olacak adımlardandır.