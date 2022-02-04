Ağrı'da zam protestosu: Yüzlerce kişi sokağa indi
Ağrı'da bir grup, yüksek elektrik faturalarını protesto etmek için sokağa çıktı. Dağıtım şirketine yürüyen binlerce kişi, hükümeti istifaya çağırdı.
Ağrı Doğubeyazıt'ta yurttaşlar, son yapılan yüzde 127'lik elektrik zammının geri çekilmesi için elektrik dağıtım şirketi önünde protesto gerçekleştirdi.
Zamlara karşı bir araya gelen binlerce kişi, Çiftepınar Mahallesi Rıfkı Başkaya Caddesi üzerinde bulunan Aras Elektrik ve Dağıtım A.Ş binası önüne yürüdü.
Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemde, hükümet ve şirket aleyhine sloganlar atan yurttaşlar zamların geri çekilmesini istedi.
Öte yandan protestolar öncesin şirketin ilçedeki şubesini kapattığı belirtiliyor.
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