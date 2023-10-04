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AHBAP teröristlerin öldürdüğü veterinerin oğluna el uzattı

AHBAP teröristlerin öldürdüğü veterinerin oğluna el uzattı
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Ankara'da İçişleri Bakanlığı yakınlarında bombalı saldırı girişiminde bulunan teröristlerin Kayseri'de şehit ederek aracını çaldıkları Veteriner Mikail Bozlağan'ın 6 aylık çocuğunun, öğrenim hayatı boyunca olan masraflarını sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği üstlendi.

Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde gerçekleştirilen bombalı saldırı girişiminde kullanılan aracın, Kayseri'nin Develi ilçesinde veteriner Mikail Bozağan'ın öldürüldükten sonra çalındığı belirlenmişti.

Sanatçı ve Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bozlağan'ın 6 aylık çocuğunun tüm öğrenim hayatı boyunca olan masraflarını karşılama kararı aldıklarını duyurdu.
Haluk Levent, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Şehit Mikail kardeşimizin geride bıraktığı eşi ve 6 aylık çocuğunun ihtiyaçları için soranlarınız vardı. İçişleri Bakanlığı'nın ilgilendiğini öğrendik. Biz Ahbaplar da bir ucundan tutalım istedik. Çocuğumuzun tüm öğrenim hayatı boyunca masraflarını karşılama kararı aldık."

 

Etiketler ahbap haluk levent teröristler veteriner
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