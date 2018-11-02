Ahmet Kural ifadeye çağrıldı

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ahmet Kural ifadesinin alınması için savcılığa çağrıldı. Kural ifade vermeye gelmezse hakkında polis zoruyla getirme kararı çıkarılabilir.

Sıla'nın şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Ahmet Kural'ın ifadesinin alınması üzerine çağrı kağıdı gönderildiği öğrenildi. Kural ifade vermeye gelmezse, hakkında polis zoruyla getirme kararı çıkabilir. Kural'ın önümüzdeki günler içinde ifade vermek üzere savcılığa gelmesi bekleniyor. Sıla, avukatı Rezan Epözdemir ile birlikte dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Sıla, Ahmet Kural hakkında üç ay uzaklaştırma kararı da aldırmıştı.



AHMET KURAL NE DEMİŞTİ ?

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun şiddet iddiasının ardından açıklama yapan Ahmet Kural iddiaları yalanlamıştı. İşte Kural'ın yaptığı o açıklama:

"Öncelikle böyle çirkin iddialarla karşınızda olduğum için çok üzgünüm. Bu çirkin iddiaların hiç birini kabul etmiyorum.28 Ekim günü Sıla ve ailem yemek yedik. Güle oynaya evimize geldik. Ayrıntıları savcıya vereceğim ifadede öğreneceğiniz üzere aramızda karşılıklı itişme oldu. Bu esnada sadece kolunu tutum. Onun dışında hiçbir iddiayı kabul etmiyorum. Bununla ilgili hukuki yollara başvuracağım. Çok üzgünüm, çok!"

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