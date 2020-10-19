Ahmet Türk serbest bırakıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, Kobani soruşturması kapsamında Mardin Adliyesine çağırıldı.

Saat 10.00’da ifadesine başlanan Türk, yaklaşık 2 saat SEGBİS üzerinden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdi.

Ahmet Türk ifadesini vermesinin ardından yurt dışı çıkış yasağı konulması istenilerek, Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Türk'ün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'Kobani olayları' olarak bilinen 6-7 Ekim 2014 tarihlerindeki eylemlere ilişkin, sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yönetici ve partililer hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 82 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 7 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile eski HDP milletvekilleri ve Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı.