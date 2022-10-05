AK Parti Grup Toplantısı'nda Bakan Varank'tan Nureddin Nebati'ye ilginç not

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yeni Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatırken kurduğu cümleler gündem olmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yeni Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlattığı toplantıda kurduğu cümleler günlerce konuşulmuştu. Bakan Nebati, "Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi gibi alanların etkisi ile daha fazla önem kazanmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN VARANK YAZILAN NOTU CEBİNE KOYDU

Fox Ana Haber'de yer alan habere göre AK Parti Grup Toplantısı'nda da bakanlar arasında gündem Bakan Nebati'nin konuşmasıydı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakan Nebati'ye "Epistemolojik duruşunuz var" yazılı bir not iletti. Notu okuyan Bakan Nebati, Varank'a bir cevap yazdı. Notu okuyan Varank, Bakan Nebati'nin gönderdiği kağıdı cebine koydu. O anlar bakanlar arasında gülüşmelere neden oldu.

AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazeteciler Bakan Nebati'ye konuşmasında kullandığı cümlelerle ilgili soru sordu. "Bir açıklama yapmak ister misiniz? Heterodoks, epistemolojik..." sorusunun ardından bir an duraksayan Bakan Nebati, "Hayır, nöroklasik şeyler vardı. Bu nero iktisadi ile ilgili dalga geçmişler. Nörologlara gitsinler o zaman. Ne yapayım? Nöro iktisat diye bir şey yok diyorlarsa ben ne yapayım?" cevabını verdi.