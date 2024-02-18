AK Parti İzmir Adayı Hamza Dağ: İzmir'e 50 bin sosyal konut yapacağız

Seçim çalışmaları dahilinde ziyaretlerine devam eden AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, " İzmir'in dört bir tarafına söz veriyoruz 50 bin sosyal konut kazandıracağız" şeklinde konuştu.

Seçimlere adım adım ilerlerken AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ hemen her gün ilçe ziyaretlerinde bulunarak halkla yakından ilgileniyor.

SU FİYATLARINDA İNDİRİM TALEP ETTİ

Bugünkü durağı ise Aliağa oldu.

Burada sivil toplum kuruluşu ve oda temsilcileri ile bir araya gelen Dağ, Aliağa Vanlılar Derneği'nin kahvaltı programına katıldı.

Aliağa Cemevi'ni de ziyaret eden Dağ, burada yaptığı konuşmada, mevcut Büyükşehir Belediye Başkanına seslenerek, su fiyatlarında indirime gitmelerini istedi.

KONUT MÜJDESİ

İlçenin en büyük sorunlarından biri olan kanalizasyon sorununu da 1 Nisan'dan sonra çözeceğini dile getiren Dağ, "İzmir'in dört bir tarafına söz veriyoruz; 50 bin sosyal konut kazandıracağız. Bunu Büyükşehir belediyesi eliyle yapacağız." dedi.