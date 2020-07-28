  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 28 Temmuz 2020 16:12

AK Parti Milletvekilinin metrodaki telefon görüşmesi sosyal medyayı salladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın metro beklerken yaptığı telefon görüşmesi bir Twitter kullanıcısı tarafından böyle görüntülendi.

AK Parti Milletvekilinin metrodaki telefon görüşmesi sosyal medyayı salladı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Bir Twitter kullanıcısı, “Bugün İzmir metroda adamın birisi telefonla ’karayolları müdürünü bağlar mısınız, ilçe sağlık müdürünü bağlar mısınız’ diye konuşuyordu. İçimden ‘şizofren galiba’ dedim. 2 dakika sonra 3-4 kişi yanına gelip ‘vekilim nasılsınız’ dedi. Adam vekilmiş” notuyla bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğraftaki kişinin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ olduğu ortaya çıktı.

Tweet, kısa sürede 43 bin beğeni ve 480 yorum aldı.

Bazı kullanıcılar, metronun Çankaya istasyonunda telefon çekmediğini belirterek vekilin telefonla nasıl konuşabildiğine şaşırdıklarını yazdı.

Bazı takipçiler de, "Halkın arasında bir milletvekili, halk adamı" şeklindeki yorumlarıyla paylaşımı beğendi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ak parti , metro , milletvekili
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM