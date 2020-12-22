AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mutasyona uğrayan virüsle ilgili tedbirler alınacaktır

Polis ve jandarmamızın kendi bölgelerinde yürüttüğü mücadele kesintisiz devam ediyor. Partideki her toplantıda terörle mücadele gündemini yakından takip ediyoruz. PKK terör örgütü bölge için ana istikrarsızlık unsuru. PKK'nın Kuzey Irak'taki güçlere saldırdığını görüyoruz. PKK yerleşik tüm halklara düşmanlık yapıyor. TSK harekatları olmasaydı terör devletçiği olacaktı. TSK'nın PKK ile mücadelesi insanlığa karşı suçu önledi.

"MUTASYONA UĞRAYAN VİRÜSLE İLGİLİ TEDBİRLER ALINACAKTIR"

Mutasyona uğrayan virüs ile ilgili tedbirler alınacaktır. 96 ülke ile uçuşlarımız düzenli olarak sürüyor. Kovid ile ilgili tehlike ortaya çıktığında hiç şüphesiz tedbir alınacaktır. İstanbul’da tedbirlerden sonra rakam düşmeye başladı. Yasaklara tam uyulmasıyla ilgili hassasiyetin çok yüksek tutulması gerekiyor. Lütfen bu yasaklara kurallara tam olarak uyulması özellikle yılbaşı döneminde gayret sarf edelim.

BELÇİKA'YA TEPKİ

(Belçika Temsilciler Meclisinin Dağlık Karabağ kararı) Hiçbir hükmü yoktur, geçersiz, haksız, hukuksuz, hakkaniyetsiz ve gayrimeşrudur.



KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Kılıçdaroğlu, şimdi de çiftçileri tehdit ediyor. Çiftçileri siz niye AK Parti'ye oy veriyorsunuz diye tehdit etmek, anti demokratik bir tehdit yaklaşımıdır. Bu dil zehirleyici bir dildir. Vatandaşı oy veriyor diye eleştiremezsiniz. Asıl totaliter yaklaşım budur, tehdit siyaseti budur. Bu tehdit siyasetine karşı her alanda, zeminde mücadele etmeye devam edeceğiz. Kendilerini siyaset üstü gördükleri vesayet zamanı, o statüko sona ermiştir.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'çıplak arama' paylaşımlarıyla ilgili soruşturma



'ÇIPLAK ARAMA' İDDİASI

Bunların yapıldığı dönemlere şahit olduğumuzda en önemli tavırlarımızdan biri işkenceye sıfır toleranstır. Bunların hepsini kaldırdık. Bu iddiayı dile getiren şahısların her gün adliye, güvenlik teşkilatını zan altında bırakmaya çalışan yeni bir açıklaması oluyor. Arama prosedürleri içtihatlara uygun bir şekilde yapılmaktadır. Denetleme mekanizmalarımız tarafından her gün denetleniyor. Elinde bilgi, belge olan varsa, gözden kaçan bir şey varsa bunun üzerine en kuvvetli şekilde biz gideriz. İşkenceye sıfır tolerans ilkesinde hiçbir şekilde gevşeme olamaz.



AİHM'İN DEMİRTAŞ KARARI

Sıcak bir karar. Hukuk sistemimiz gerekçeli kararı değerlendirecektir. Değerlendirmesine göre bir yaklaşım üretilecektir.

(Parlamenter sistem tartışması) Parlamenter sistem bir tek AK Parti döneminde sağlıklı bir şekilde işletilmeye çalışıldı. Orada da kapatma davasıyla karşı karşıya kalındı.

(İBB'nin Şebiarus Töreni'nde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunması) İbadet diliyle oynamaya çalışmak gerçekten insanın zihninde bir İstiklal Mahkemesi olmasıyla ancak açıklanabilecek bir şey.