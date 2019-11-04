AK Parti'de ''fitne'' gerginliği!

Haber 61'den aktarılanlara göre, AK Parti'de yerel seçimlerin ardından yaşanan kaos, teşkilatlara da sıçradı. Partisinin Trabzon İl Divan toplantısında konuşan AK Parti Milletvekili Muhamet Balta, parti teşkilatını fitne üretmekle suçladı.

AK Parti Trabzon İl Divan toplantısı, iki milletvekili ile parti teşkilatının hesaplaşmasına sahne oldu. İlk konuşan isim olan AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, üstü kapalı konuşunca, kürsüye gelen Milletvekili Muhammet Balta, "Adnan Günnar gibi kapalı konuşmayacağım. Açık ve net konuşacağım" dedi.

'BİZİ GENEL MERKEZE BÖLÜCÜ MİLLETVEKİLLERİ OLARAK YANSITTINIZ'

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, basında çıkan eleştirileri parti teşkilatına yükleyip, bu durumu fitnecilik olarak belirtti. Balta, "Ben Adnan Günnar gibi yapmayacağım açık açık söylüyorum bu teşkilatta yan yan yürüyen, teşkilata nifak tohumu eken, arkadan konuşanlar var. Bana ünvanımla bile hitap etmiyorsunuz. Milletvekillerinin hukukunu kim koruyacak? 15 gün boyunca gazetelerde aleyhime çıkan haber ve yazılara çıkıp cevap vermediniz. Bizi Genel Merkeze bölücü iki milletvekili olarak yansıttınız. Bunu kabul edemeyiz" dedi. Balta, bu ifadeleri kullanırken, kürsüyü yumrukladı.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ise, Balta'nın konuşmasına tepki göstererek, "Bu teşkilat parmak sallanacak bir teşkilat değildir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrü Köse, bir süre önce görevinden aniden alınmış, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi’nin aldığı bu karara Milletvekilleri Bahar Ayvazoğlu, Salih Cora destek vermiş, yerine Bakanlık Ali Turan’ı atamıştı.

Başkent kulislerine göre Milletvekilleri Adnan Günnar ve Muhammet Balta Ankara’da Mill Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüşerek Şükrü Köse’nin görevine iade edilmesini sağladılar. Görevden alınma kararnamesi iptal edildi. Şükrü Köse’nin görevden alınmasına Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç dahil MHP ve CHP tepki göstermişti.

