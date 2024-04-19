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AK Parti'de ''ıstakoz''un ardından şimdi de Rolex krizi

AK Parti'de ''ıstakoz''un ardından şimdi de Rolex krizi
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AK Partili milletvekili Şebnem Bursalı'nın ıstakozlu sofradan yaptığı paylaşımla başlayan tartışmalar, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun bileğindeki Rolex ile "Biz; bu milletin ta kendisiyiz" fotoğrafıyla devam ediyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Meclis’te ziyaretine gelenlerle selfie çekip paylaştı. Kolundaki 562 bin liralık saatin görüldüğünü fark edince sildi.

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre Bayram tatilinde Monako’da ıstakoz yiyip sosyal medyadan paylaşan ve kolunda 585 bin liralık Rolex saat olan AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın ardından AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’nun da yarım milyonluk Rolex saati ortaya çıktı.

AK Partili milletvekili Şebnem Bursalı'nın ıstakozlu sofradan yaptığı paylaşımşla başlayan tartışmalar, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun bileğindeki Rolex ile

Yenişehirlioğlu, TBMM’de misafir ettiği hemşehrileri ile selfie çekip sosyal medyadan paylaşırken, Rolex saati görüntülendi. Takipçileri ‘Keşke biz de Rolex takıp, ıstakoz yiyebilsek. Dişin bile kaplama, milletin ağzında diş yok’’ yorumları yaptı. Yenişehirlioğlu da tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

 

 

 

Sözcü

Etiketler rolex biz bu milletin ta kendisiyiz ak parti Bahadır Yenişehirlioğlu şebnem bursalı
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