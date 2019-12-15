AK Parti'de seçim ve yeni parti alarmı ! Neşter vurulacak...

Son seçim sonuçları, kurulan yeni partiler, 17 yıldır iktidar olan AK Parti açısından “alarm” veriyor.

Duvar Gazetesi'nde yer alan habere göre; Yaşanan tablonun ardından değişim beklentisini 1 yıl öne çekilen kongre sürecine havale eden AK Parti ilk olarak teşkilatlara neşter vurmayı hedefliyor.

Yeni partilerin yola çıktığı süreçte “önemli olan bizim ne yapacağımız” diyen AK Partililer yaşanan tablonun Cumhurbaşkanı’nın vereceği bazı nihai kararlar ve teşkilatta liyakate bağlı siyasi kariyer yolu açılarak tersine çevrilebileceği görüşünü dile getiriyor.

Siyasette referansların, bazı ilişkilerin etkilerinin yadsınamayacağını ama bunun dışında AK Parti’de siyaset yapmak isteyenlerin, hiçbir ilişki ve referans olmadan hedeflerine en az yüzde 50 oranında ulaşabileceği bir sistemin kurulması gerektiği belirtiliyor.

Çok açık şekilde, “Teşkilat mensupları bu duyguyu kaybederse biteriz” yorumları yapılıyor. Kongre döneminde en fazla 6 ay-1 yıl içinde beklenen değişim sağlanamadığında ise, “İşte o zaman toparlamakta zorlanırız. Bu durumda sadece yeni partilerin değil, AK Parti’nin karşısındaki tüm siyasi grupların şansı artar” yorumu yapılıyor.

VEKİL OLMA ŞARTINA PSİKOLOJİK TEST EKLENSİN

Meclis Genel Kurulu’nda geçtiğimiz hafta başlayan bütçe görüşmeleri yine gerilimli anlara sahne oldu. Sık sık sataşmaların yaşandığı Genel Kurul’da milletvekilleri iki kez de yumruklaşmanın eşiğinden döndü. Tansiyonun düşmediği Meclis’te yaşanan bu durum kulislerin de sohbet konusu.

Bütçe görüşmelerindeki kavgalardan rahatsız olan AK Parti'li bir milletvekili; 18 yaş, ilkokul diploması, yüz kızartıcı suç işlememek gibi milletvekili olma şartlarına bir madde daha eklenmesini önerdi, “Keşke psikolojik test yapılsa, bundan geçmek şart olsa” dedi. Milletvekilinin önerisi üzerine gazeteciler, “O zaman çok fazla kişi bu testi geçemez, Meclis’in yarısı aday olamaz” karşılığını verdi.

Gazeteciler bir de geçmiş dönemlerde çok sayıda kavga ile gündeme gelen eski AK Parti Milletvekili Zeyit Arslan’ın öfke kontrolü için destek aldığını, buna karşın sonrasında da birçok gerilimin konusu olduğunu hatırlattı. Öneriyi getiren milletvekiline göre ise böyle bir testten geçemeyeceklerin sayısı 600 milletvekili içinde 50’yi kişiyi bulmaz.

GELECEK PARTİSİ MERKEZİNE 1.5 AY SONRA KAVUŞACAK

12 Aralık itibariyle kuruluşunu gerçekleştiren Gelecek Partisi genel merkez adresi olarak eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Beysukent’te kullandığı 3 katlı ofisi gösterdi. Bu durum, “Genel merkez için ayrı bir bina tutulmayacak mı” sorularına yol açtı. Partinin kurucularından edinilen bilgiye göre, İYİ Parti Genel Merkezi’nin de bulunduğu Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde Gelecek Partisi genel merkez binası tutuldu. Ancak binada tadilat yapılması gerekiyor. Bu tadilatın da uzun süreceği, şubat ayına kadar devam edebileceği ifade ediliyor. Bu nedenle Gelecek Partisi’nin çalışmaları yaklaşık 1.5 ay boyunca İstanbul ve Ankara’daki ofis binaları üzerinden yürütülecek.

HAZİNE BÜTÇESİ AK Parti GRUBUNU GERDİ!

Meclis Genel Kurulu’ndaki geçen bir haftada Ticaret Bakanlığı bütçesinden Savunma Bakanlığı bütçesine, 10 bakanlığın bütçesi görüşülerek kabul edildi. Her bütçe önemliydi ama bir bütçe vardı ki Meclis’in havasını değiştirdi. AK Parti milletvekillerinin sataşmalarını, AK Partili Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in müdahalelerini artıran, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesiydi.

Hazine bütçesi üzerinde konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın Bakan Berat Albayrak’a dönük “bu vicdansız ve adaletsiz bütçenin vicdansız ve adaletsiz Maliye Bakanı” sözleri de beklenenden daha çok tepki aldı. Öyle ki Genel Kurulu yönetirken tarafsız kalması gereken Meclis Başkanvekili Bilgiç de, “Siz de vicdansızlık yapıyorsunuz yani Sayın Paylan” diye konuştu. Bunun üzerine söz alan HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, “Sayın Başkan, bugün her zamanki gibi yönetmiyorsunuz. AK Parti Grubu bugün daha agresif; doğru, haklılar çünkü bakanlar burada. Özellikle bazı bakanlar! Bir göze girme çabaları var; anlaşılıyor” dedi.

Aynı konuda söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, 2 saat önce AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’a “Vicdansızsın” dediğini ama AK Parti grubundan tek bir ses çıkmadığını belirterek, “Şimdi Sayın Berat Albayrak’a birileri ‘Vicdansız Bakan’ deyince grup ayağa kalktı. Bülent Turan’ın hukukunu korumak da AK Parti Grubuna karşı bana düştü” dedi.