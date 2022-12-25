AK Parti'den Paris'teki gösterilere ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa'da 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa'da 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından düzenlenen eylemleri değerlendirdi.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

''Diyoruz ki PKK terör örgütü mensuplarını himaye ettiğiniz zaman bunlar eninde sonunda güçlendikleri zaman tekrar size dönen size zarar veren tablo ortaya çıkaracaklar. Cumhurbaşkanımız yaptığı açıklamalarda bu terör örgütlerini besleyenlerin eninde sonunda bu terör örgütlerinin saldırıları ile yüzleşeceğini ifade etti, 'Bunları beslemeyin, bunlara destek vermeyin, fiziki olarak sizlerin ülkesinde himaye edilmesine müsaade etmeyin' dedi. Cumhurbaşkanımız bu uyarıları defalarca yapmıştır.

Şimdi gelinen noktada PKK terör örgütü yanlılarının nasıl ortalığı yakıp yıktığı ortaya çıktı. Terör örgütlerini besleyenler terörle yüz yüze geldi. PKK'nın faaliyetlerinin Kürtlere ne kadar zarar verdiği ortaya çıktı. Terör konusunda çifte standardın sonuçlarını görmüş olduk. Fransa terör örgütlerini himaye etmeyi bırakmalı.''