AK Parti'den yeni anayasa açıklaması

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi partilere yapacağı yeni anayasa görüşmeleri için planlanan ziyaretlerin ardından parti olarak müzakerelere başlayacaklarını açıkladı.

AK Parti anayasa trafiğine hız vermeye hazırlanıyor. Güler, yeni anayasa görüşmeleri ve yapılacak çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacının olduğunu vurguladı.

Geçmişte bu konuda çeşitli adımlar atıldığını ancak sonuç alınamadığını ifade eden Güler, bugüne kadar yapılan değişikliklerle anayasanın "yamalı bohçaya" döndüğünü belirtti.

Abdullah Güler, "Mevcut Anayasa, günümüzün beklentilerine karşılık vermekten uzaktır. Sivil, çoğulcu ve demokratik bir anayasa şart." dedi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da bu konuda çeşitli açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Güler, anayasa konusunda bazı temasların ve görüşmelerin yapılacağını aktardı. Güler, şunları kaydetti:

"Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş'un siyasi partilere yapacağı ziyaretlerin ardından biz de siyasi partilerle görüşmelerimizi başlatacağız. Bu görüşmelerde yol ve yöntemin belirlenmesini amaçlayacağız. Anayasa, toplumsal mutabakat metnidir. Bu nedenle toplumun tüm kesimlerinin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının, iş dünyasının fikirlerinin alınması için bir merkez oluşturulabilir. Bunu da teklif etmeyi düşünüyoruz. Ulaşacak önerilerin yasama uzmanlarınca değerlendirilip başlıklar haline getirilmesinin ardından partilerle bu önerileri de müzakere edebiliriz."