AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan 23 Haziran açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 23 Haziran İstanbul seçimleriyle kendisinin çok uğraştığını belirterek "Bir ara bir yerleri işaret ettim dedim ki 'Birtakım alçaklıklar hissediyorum birtakım yerlerden' ama bunları açacağız. Bunları söylediğim gün 10 bin kişi Twitter'dan beni takibe aldılar ve saldırıya geçtiler. Siyasetçiyi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar, bizlerle ilgili itibar suikasti yapıyorlar" dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Siyasetçiyi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar, bizlerle ilgili itibar suikasti yapıyorlar. Çünkü bizim üzerimizden bir davayı lekelendirmek için bir uğraş ve tezgah var." dedi.

Yavuz, 24 Kasım'da katıldığı Adalet Bakanlığı'nın Arabuluculuk Sınavı sonuçlarına ilişkin bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere yönelik AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

200'e yakın milletvekiliyle Arabuluculuk sınavına girmeye karar verdiklerini, kayıt yaptıklarını ve bazı süreçlerden geçtiklerini anlatan Yavuz, "Dediler ki, 100 sorudan ibaret 2,5 saat sürecek olan sınava girelim. Çok önemli bir kısmı girdi. Bir kere bu Arabuluculuk mekanizması 2012 yılında AK Parti tarafından kurgulandı ve Türkiye'de ilk olarak söz konusu olan bir müesseseden bahsediyoruz. Müessese her geçen gün biraz daha güçlendiriliyor biraz daha çerçeve genişliyor ve biraz daha hakikaten dostane bir şekilde insanları uzlaştırma adına çok önemli bir misyon icra eden bir hale geliyor." diye konuştu.

"BİRİLERİNİ KINAMAK DA BENİM HAKKIM"

Yavuz, kendilerinin bir farkındalık oluşturmak için sınava girdiklerini belirterek, "Hem kendimizi de deneyelim sonra ki süreçlere ilişkin hazırlık yapmış olalım. Bu niyetlerle kalkıştığımız bu işte bakın mesele nereye geldi dayandı. Aslında birazcık hoş olmayan ibareler de aklıma geliyor, hayatımın hiçbir noktasında hakaret etmedim, hiç küfür ve sövme diye bir şey bilmiyorum. Allah'a hamd olsun kimseye de hakaret etmem öyle bir yanım yok ama birilerini kınamak da benim hakkım." ifadelerini kullandı.

Sınav açıklanıncaya kadar "Bunlar iktidar milletvekili, AK Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı, eski Bakan, Arabuluculuk daire başkanı, o bu filan. Ne olacak? bunlar soruları önceden alacaklar zaten şimdiden belli sonuç kimse kazanamayacak iki yıl çalışmış olan, 6 ay boyunca uğraşmış olan kişiler kazanamayacak ama hiç çalışmadan bu milletvekilleri girecek ve sınavı kazanacak" şeklinde iddialarla kendilerini karalamaya çalıştıklarını ifade eden Yavuz, şöyle devam etti:

"Tabii biz dediğimiz niyetlerle o sınava dahil olduk, yasanın öngördüğü 70 puanı da aştık. Yasa 70 puanı öngörüyor. Velev ki aşamamış olsak bile bunda bir behis yok. Siz de üniversite sınavında aldığınız puanı bugün iki gün hazırlansanız alabilir misiniz? İki yıl veya üç yıl boyunca insanlar hazırlanıyor da onu alıyor. Şimdi biz sizin diplomanızı elinizden mi alacağız?"

"VİCDAN MUHASEBESİNDEN UZAKLAŞMIŞ KESİMLER"

Yavuz, vicdan muhasebesinden uzaklaşmış birtakım kesimlerin olduğunu belirterek, "Bütün bunlardan anlıyoruz ki bu birtakım çevreler ısrarla itibar suikastine kalkışmak istiyorlar." dedi.

Kamuoyunun konuyu bilmesi için açıklamada bulunduğunu aktaran Yavuz, "O birtakım çevreler, o çevreler ki niçin Ali İhsan Yavuz'un üzerine daha fazla geliyorlar, niçin milletvekilerinin üzerine daha fazla geliyorlar çok enteresan bir şey. Kazansa da gelecek kazanamasa da kaldı ki bunların hepsine yakını neredeyse kazandı. 70 taban puan, 70 alınca kazanıyor kanunumuza göre ondan sonrası ihtiyaç oranında alınıyor." ifadelerini kullandı.

23 HAZİRAN İSTANBUL SEÇİMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Yavuz, 23 Haziran İstanbul seçimleriyle kendisinin çok uğraştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bir ara bir yerleri işaret ettim dedim ki 'Birtakım alçaklıklar hissediyorum birtakım yerlerden' ama bunları açacağız dediğim gün 10 bin kişi Twitter'dan beni takibe aldılar ve saldırıya geçtiler. Türkiye'de bunların dışında o meşhur olmuş birtakım çevreler daha sonra ekrana bakarak isim vererek de onlardan bahsedeceğim. Onlar, onların saldırılarının altını doldurmaya başladılar ve o saldırılarda bizimle ilgili yapmış oldukları iftiraları alıp gerçekmiş gibi kullanmaya başladı. Bugün de aynısını yapıyorlar. Siyasetçiyi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar, bizlerle ilgili itibar suikasti yapıyorlar. Çünkü bizim üzerimizden bir davayı lekelendirmek için bir uğraş ve tezgah var."

İstanbul Belediye seçiminin yenilenmesi sürecinde kendisinin hedef alındığını ifade eden Yavuz, "Benim Manhattan'ından bir görüntüm bir resmimi yanımda CHP'li, AK Parti'li diğer milletvekillerinin olduğu bir resmi sanki Ali İhsan Yavuz YSK üyelerini almış ve Pensilvanya'ya gitmiş gibi alçakça iftiralar attılar. Kelli felli birtakım insanlar da bunu manşete çıkardı." dedi.

"HİÇBİR ŞEY OLMASA BİLE KESİNLİKLE BİR ŞEY OLDU" SÖZLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Yavuz, kendisinin hiçbir zaman "Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şey oldu" açıklamasında bulunmadığının altını çizerek, "En kelli felli sözüm ona birtakım çevreler bile kişiler bile bunu aldılar manşete taşıdılar. Ben bunu Twitter'ımdan paylaştım yok böyle bir şey diye ama sonra da güldüm geçtim. Çünkü bu bir acziyet göstergesi. Bugün de olan öyle yani ben milletvekili olduğum gün, milletvekili olduğum sürece para getirecek hiçbir işle alakam olmayacak diye karar almış bir insanım biz böyle insanlarız." değerlendirmesinde bulundu.