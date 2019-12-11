AK Partili isimlerin sınav sonuçları olay oldu

Adalet Bakanlığı'nın düzenlediği Arabuluculuk Sınavı, 24 Kasım'da yapıldı. Bu sınava arabulucu olmak isteyen 200 milletvekili de girdi. Vekiller arasında İBB Başkanlığı seçimlerinde dikkat çeken, mesleği avukatlık olan AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz da yer alıyordu.

Yavuz, sınavdan geçer not alamadı. Ancak, sınava giren her adayın olduğu gibi Yavuz'un da itiraz hakkı var. Sınav sonucuna itiraz etmek isteyen adayların, ilgili banka hesabına 40 lira yatırdıktan sonra itiraz dilekçeleriyle birlikte gerekli belgeleri Adalet Bakanlığı Arabulucu Daire Başkanlığı'na yollamaları gerekiyor.

ESPRİ KONUSU OLDU

“Hiçbir şey olmasa da kesin bir şeyler oldu” diyerek İstanbul’da 31 Mart yerel seçimlerinin iptalinde rol oynayan avukat Ali İhsan Yavuz, sosyal medyada alay konusu oldu. “Hiçbir şey olmasa da kesin bir şeyler oldu. Arabuluculuk sınavı yeniden yapılacak” esprileri yapıldı.

BEKİR BOZDAĞ 100 ÜZERİNDEN 72 ALDI

91 ve üstünde puan alan 6 bin 271 adayın kazandığı arabuluculuk sınavına çok sayıda akademisyen, yargı mensubu ve siyasetçi katılmıştı. Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın sınavdan 72 puan aldığı ortaya çıktı. Bozdağ'ın puanının yanında ise ‘başarısız’ ibaresi yer aldı.

HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ DE ÇAKTI

Sınavada başarısız olan isimlerden birinin de Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nın bağlı bulunduğu Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar olduğu ve 88 puanla başarısız sayıldığı öğrenildi. Sınavda 9 bin 557'nci olan Öztatar'ın, kişisel veri sayılan TC kimlik numarasının çalındığını iddia ederek bilgileri bulup paylaşanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.

Haftalardır sınav sorularının önceden iktidara yakın isimlere dağıtıldığı iddia ediliyordu. Adalet Bakanlığı Sözcüsü ve Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin, arabuluculuk sınavında usulsüzlük yapıldığı iddiaları için “Bakanlığımızın bu süreçlerde bir rolü bulunmamaktadır” dedi.