AK Partili başkan Atatürk Bilgi Evi'ni kapattı !

Kırşehir’in Kaman ilçesinde 31 Mart yerel seçimi sonrasında göreve gelen AK Partili Belediye Başkanı Necati Çolak’ın talimatı ile ilçede bulunan Atatürk Bilgi evi kapatıldı. Atatürk Bilgi Evi’nde görevli sözleşmeli personelin işine ise son verildi.

Kırşehir’in Kaman Belediyesi’nin ilkokul öğrencilerine tamamlayıcı dersler ile birlikte çeşitli sosyal aktivite imkanları da sunulan ”Atatürk Bilgi evi” yeni AK Partili yönetim tarafından kapatıldı. Şehrin yerel yayın organı Kırşehir Haber Türk’te yer alan habere göre; Kaman Belediyesi’nin AK Partili Belediye Başkanı Necati Çolak’ın imzası ile alınan ilgili kararda, “Belediyemize ait Atatürk Bilgi Evinin 18.04.2019 tarih ve 69 sayılı Encümen Kararı ile kapatılmasına karar verildiği” belirtilirken herhangi bir gerekçe sunulmadı.

Atatürk Bilgi Evinde görevli olan sözleşmeli personelin ise “Hizmetlerine gerek kalmadığı” gerekçe gösterilerek işlerine son verildi.

“NEDEN KAPATILDIĞINI ANLAYABİLMİŞ DEĞİLİM”

Kapatılma kararına çok üzüldüğünü belirten Kaman Belediyesinin MHP’li eski Belediye Başkanı Erhan Talu şu ifadeleri kullandı: “Devir teslim töreninde de belirtmiştim, Atatürk Bilgi Evlerinin artması lazım. Çünkü bu insana yapılan bir yatırım. Belediyenin işi sadece yol yapmak, çöp toplamak veya şunu bunu tedarik etmek değil. Belediyenin görevlerinden birisi de çocukları yetiştirmektir. Benim gayem oydu ama bunlar kâr amacı güdüyormuş ya da başka bir rahatsızlıkları mı oldu onu bilemem ama yazık günah kapanmaması lazımdı hatta sayılarının artması lazımdı. Eğer tekrar aday gösterilip seçilseydim ben bunu hem ortaokul hem de lise düzeyinde sayılarını daha da artıracaktım. Kaman’ın çocuklarının eğitimine katkı sunacaktık. Buradaki çocuklara sadece eğitim değil çeşitli sosyal aktivite imkanı da sunuluyordu. Hatta camiye de gidiyorlardı, Anıtkabir’i de ziyaret ediyorlardı, piknik de yapıyorlardı, geziye gidiyorlardı. Neden kapatıldığını anlayabilmiş değilim gerçekten çok üzüldüm.”

ANDIMIZ İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Kaman’da bulunan “Atatürk Bilgi Evi” evi öğrencileri daha önce andımız ile de gündeme gelmişti. Belediye hoparlöründen de tüm ilçeye yayın yapılan Atatürk Bilgi Evinde derslere andımız okunarak başlanıyordu.