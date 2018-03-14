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  3. 14 Mart 2018 16:44

AK Partili başkan ölümden döndü !

AK Parti Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Başkanı Avukat Emrah Tunca trafik kazası geçirdi.

AK Partili başkan ölümden döndü !
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Edinilen bilgiye göre kaza, Tekirdağ-Çorlu yolu Yenice Mahallesi mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, Tekirdağ istikametine doğru giden sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 59 ZH 988 plakalı kamyon, freninin kilitlenmesi sonucu aniden durdu. Duran araca AK Parti Muratlı ilçe Başkanı Avukat Emrah Tunca yönetimindeki 34 NG 3332 plakalı otomobil yandan çarptı. Kazada, Tunca ve yanında bulunan bir kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Tunca’nın tedavisi hastanede devam ediyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA

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