Ak Partili Belediye Başkanı Mustafa Sayın koronavirüsten hayatını kaybetti

30 Aralık'ta korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurduktan sonra süreci evinde geçirdiğini bildiren Başkan Mustafa Sayın, durumunun ağırlaşması üzerine Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

24 gün önce de tedbir amaçlı Ankara Şehir Hastanesine sevk edilen Mustafa Sayın bugün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Başkan Sayın'ın cenazesinin Yayladağı ilçesine getirelerek toprağa verileceği belirtildi.

Mustafa Sayın kimdir?

24 Şubat 1960 yılı Antakya doğumlu olan Mustafa SAYIN, evli 3 çocuk babasıdır. İlk ve orta öğretimi Şenköy'de , lise öğrenimini ise 1978-1979 öğrenim yılında Antakya Endüstri Meslek Lisesinde tamamlamıştır.



Yaklaşık on sekiz yıl inşaat sektöründe ve ticaret ile uğraşarak, 1999 yılı yerel seçimlerinde doğduğu, büyüdüğü Şenköy Beldesinden Fazilet Partisi Belediye Başkanı adayı olarak, Belediye Başkanı seçilmiş, Adalet ve Kalkınma Partisinin kuruluşu ile birlikte AK Parti saflarına katılmıştır.

Öte yandan Sakarya Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Duran, Şanlıurfa eski Bozova Belediye Başkanı Hasan Arusoğlu, Afyonkarahisar'a bağlı Akharım beldesinin AK Partili Belediye Başkanı Eşref Ünsal, Tokat Çat Belediye Başkanı MHP'li Mustafa Coşar ve Manisa'da 1977-1980 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Ersan Atılgan da korona virüsten hayatını kaybetmişti.