AK Partili belediye Ebrar Karakurt'u ''unuttu''

AK Partili Beyoğlu Belediyesi'nin Filenin Sultanları'na başarılar dilediği paylaşımda Ebrar Karakurt'un yer almaması dikkat çekti.

Filenin Sultanları bugün şampiyonluk için sahaya çıkacak. Türkiye'nin tek yürek olduğu milli maçta, daha önce pek çok kez hedef alınan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, AK Partili Beyoğlu Belediyesi tarafından fotoğraftan çıkarıldı.

Belediyenin paylaştığı fotoğrafta iki isim yer almadı. Bunlardan bir tanesinin Ebrar Karakurt olması sansür konusunu akıllara getirdi. Fotoğrafta yer almayan diğer isim ise Hande Baladın.