AK Partili belediyeden Kuran kursuna 1.4 milyon TL'lik imza

Yerel yönetimlerin pandemi döneminde yaptığı yüksek maliyetli harcamalarına bir yenisi daha eklendi. Kayyum Ünal Koç yönetimindeki Diyarbakır Kayapınar Belediyesi ilçede 4-6 Yaş Kuran Kursu inşa ediyor. BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, bin 768 metrekarelik alan üzerine yapılacak kursun maliyetinin 1 milyon 398 bin TL olduğu öğrenildi.

PANDEMİ İHALESİ

Kayapınar Belediyesi, ilçeye yapılması planlanan 4-6 Yaş Kuran Kursu için 16 Ekim 2020 tarihinde ihale düzenledi. Fen İşleri Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen ihaleye 11 firma teklif sundu. Tekliflerden 10’unu geçerli sayan idare, en uygun teklifi verdiği belirtilen firma ile sözleşme imzaladı.

11 Kasım 2020 tarihinde imzalanan sözleşmenin bedeli 1 milyon 398 bin TL oldu. İhale dosyasında, 16 Kasım 2020’de başlayan 4-6 Yaş Kuran Kursu inşaatının 14 Haziran 2021’de tamamlanacağı bilgisine yer verildi.

KOÇ’UN İKİNCİ DÖNEMİ

Kayapınar Belediyesi’ne 21 Ekim 2019’da kayyum olarak atanan Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç ilk olarak belediyenin tüm taşınmazlarını Emniyet’e ve Diyanet’e devretmesiyle gündeme geldi.

2016 yılında da Kayapınar Belediyesi’nde kayyum olarak görev yapan Koç’un, Kayapınar Belediyesi’nin AKP’li eski başkanı Servet Can’ın, daha önce belediyeden çıkartılan çocuklarını yeniden işe aldığı da iddia edildi.

