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AK Partili belediyeden ulaşıma büyük zam

AK Partili belediyeden ulaşıma büyük zam

AK Partili Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni yıla girer girmez ulaşıma büyük zam yaptı.

AK Partili Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılından bu yana 1,5 TL olarak uyguladığı öğrenci metro biniş fiyatını 1,80 TL’ye çıkardı. 90 TL olarak uygulanan aylık öğrenci abonman kartının fiyatını da yüzde 22 indirerek 70 TL oldu.

YÜZDE 20 ZAM

Kentte 1 Ocak 2022’den itibaren uygulamaya giren zamlı tarifede, metro tam biniş 3.5 TL’den 4.20 TL’ye, indirimli 3.00 TL’den 3.60 TL’ye, otobüs uzun hat 4.40 TL’den 5.30 TL’ye, kısa hat ise 3.90 TL’den 4.70 TL’ye yükseldi. Aylık tam abonman da 230 TL’den 260 TL’ye, aylık indirimli abonman kart ise 225 TL oldu.

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