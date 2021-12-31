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AK Partili eski bakandan olay sözler: ''Hepsi Yüce Divan'da yargılanmalı''

AK Partili eski bakandan olay sözler: ''Hepsi Yüce Divan'da yargılanmalı''

AK Parti iktidarları döneminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Millî Eğitim eski Bakanlığı yapan eski AK Partili Prof. Dr. Ömer Dinçer, 17-25 Aralık 2013 tarihlerinde o dönem bakanlık yapan Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar’ın Yüce Divan'da yargılanması gerektiğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı ve Millî Eğitim eski Bakanı Prof. Dr. Ömer Dinçer, 17-25 Aralık 2013 tarihlerinde o dönem bakanlık yapan Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar’ın adının geçtiği operasyonlarla ilgili bir soruya cevap verdi.

Dinçer, “Ben adı geçen bakanların Yüce Divan’a gitmesi, aklanacaklarsa da orada aklanmaları gerektiğini söyledim. Bunu yüksek sesle söyleyen iki kişiydik. Biri bendim, biri de Nihat Ergün’dü. Bizim gibi düşünen başkaları da vardı, ama yüksek sesle söyleyemiyorlardı” ifadelerini kullandı.

"YÜCE DİVAN'DA YARGILANSINLAR DİYE OY KULLANDIM"

17-25 Aralık döneminde parti tarafından uyarıldıklarını belirten Dinçer, “Ben uyarıya rağmen fikrimi söylemeye devam ettim. Yüce Divan’da yargılansınlar diye oy da kullandım. Sebebi de şuydu: O Yüce Divan nasıl olsa kurulacak. AK Parti iktidardayken kurulmuş olsaydı en azından AK Parti kendi içinde yanlış yapanlara hesap sormuş olacaktı” diye konuştu.

Etiketler ömer dinçer ak parti yüce divan Muammer Güler Zafer Çağlayan Egemen Bağış Erdoğan Bayraktar
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